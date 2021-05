Bruce Willis i John Travolta po 27 latach znów zagrają razem w filmie

Trudno w to uwierzyć, ale już 27 lat upłynęło od momentu, gdy John Travolta i Bruce Willis spotkali się na planie filmowym. Było to podczas kręcenia "Pulp Fiction" Quentina Tarantino . Teraz obaj aktorzy ponownie zagrają razem w jednej produkcji. Będzie to wyreżyserowany przez Chucka Russella ("Maska") thriller "Paradise City".

Bruce Willis i John Travolta znów spotkają się na planie filmowym /Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc /Getty Images

Reklama

Poprzednie spotkanie Bruce'a Willisa i Johna Travolty na jednym ekranie nie zakończyło się najlepiej dla postaci granej przez tego drugiego. Zginął on z ręki bohatera granego przez Willisa podczas wizyty w ubikacji. Czas pokaże, czy Travolta w filmie "Paradise City" otrzyma szansę na rewanż. Choć opis fabuły filmu Russella każe w to wątpić.

Reklama

Willis w filmie "Paradise City" wcieli się w rolę łowcy nagród, Ryana Swana. Przemierza on hawajski świat przestępczy, żeby odnaleźć groźnego gangstera (Travolta), który zamordował jego ojca. Motywy działania Swana są oczywiste - to zemsta. Jak podaje portal "Deadline", nowy projekt Willisa i Travolty określany jest mianem podobnego do serialu "Policjanci Miami". Z tą różnicą, że zamiast policjantów, bohaterami produkcji będą łowcy nagród.

Willisowi i Travolcie w filmie "Paradise City" towarzyszyć będzie tajska aktorka Praya Lundberg ("Dwór"), której przypadła w udziale główna rola kobieca.

Wideo "Pulp Fiction" (1994)

Historia współpracy ekranowej Johna Travolty i Bruce'a Willisa nie kończy się jedynie na "Pulp Fiction" Quentina Tarantino. Jednak tylko w tym filmie wystąpili na ekranie razem. Aktorzy pracowali też przy dwóch filmach serii "I kto to mówi". Travolta zagrał w nich w roli głównej, a Willis użyczał głosu postaci filmowego bobasa.

Bruce Willis: "Najgorsze" momenty 1 / 10 W 1994 roku Bruce Willis wystąpił u boku 20-letniej Jane March w erotycznym thrillerze "Barwy nocy" (przypomnijmy - 3 lata wcześniej powstał "Nagi instynkt"). Obraz nie podbił krytyki, Rogert Ebert stwierdził wręcz, że "absurdalny" to zbyt słaby epitet, by opisać słabości filmu w reżyserii Richarda Rusha. "Barwy nocy" bezdyskusyjnie wygrały rywalizację o tytuł największej chały roku, otrzymując aż 8 nominacji do Złotych Malin. Na pocieszenie - Willis przegrał rywalizację o tytuł najgorszego aktora z Kevinem Costenrem ("Wyatt Earp") - fot. SIPA Źródło: East News udostępnij

Jeszcze kilka lat temu obecność Willisa i Travolty w obsadzie jednego filmu z pewnością rozgrzałaby do czerwoności wszystkich fanów kina. Ostatnie lata nie należały jednak do najlepszych w ich karierze. Willisa można ostatnio oglądać właściwie tylko i wyłącznie w produkcjach klasy B. Niewiele lepiej toczy się kariera Travolty, którego ostatnią przyzwoitą rolą była kreacja adwokata Roberta Shapiro w serialu "American Crime Story".