Brooke Shields doczekała się dwóch córek. Pierwsza, Rowan ma 20 lat, a druga, Grier skończyła 17 lat. Ich ojcem jest drugi mąż gwiazdy, scenarzysta i producent Chris Henchy. O ile starsza latorośl studiuje dziennikarstwo, o tyle młodsza jest aspirującą modelką. Wybór tej drugiej nie do końca cieszy Shields.

"Grier chce być modelką wybiegową, a to, co dzieje się za kulisami, jest po prostu brutalne. Nigdy nie byłam na wybiegu. Nie sądzę, żebym była w stanie sobie z tym poradzić" - powiedziała Shields w porannym talk-show "Live with Kelly and Mark". Jeśli chodzi o karierę modelingową matki, jako nastolatka udzielała się przede wszystkich w reklamowych sesjach zdjęciowych.

Reklama

"Ma wielką pasję do modelingu i w końcu musiałam się poddać i powiedzieć, że jeśli zamierza to robić, to musi być spełnionych kilka warunków. Po pierwsze, nie będę jej menadżerem, zwiąże się z agencją. Po drugie, będzie miała świetną etykę pracy. Po trzecie, nie zawsze będzie przyjemnie. Po czwarte, będzie mnie słuchać. I na koniec - pójdzie na studia" - Shields przedstawiła zasady córce.

Brooke Shields: Nimfetka Hollywood 1 / 8 Ekranowym debiutem Brooke Shields była rola 12-letniej prostytutki w filmie Louise'a Malle'a "Ślicznotki" (1978) - rozgrywającej się na przełomie wieków historii życia w dzielnicy czerwonych latarni w Nowym Orleanie. Obrońcy moralności zwracali uwagę na nagie sceny z 12-letnią wówczas Shields. Popularna kronikarka życia towarzyskiego Hollywood Rona Barrett nazwała film "Malle'a "dziecięcą pornografią", samego reżysera określiła zaś jako "połączenie Humberta Humberta [bohatera 'Lolity'] i Romana Polańskiego". Źródło: Agencja FORUM Autor: Paramount Pictures

Brooke miała złe doświadczenia z okresu, gdy będąc dzieckiem i nastolatką, menadżerką była jej matka, Teri. W dokumencie "Ślicznotka: Historia Brooke Shields", który ujrzał światło dzienne tej wiosny na platformie Disney+, wspominała, jak bardzo rodzicielka kontrolowała ją i jak za wszelką cenę próbowała zrobić z niej gwiazdę.

Córka Shields, Grier, zadebiutowała w kampanii reklamowej Victoria'a Secret, w której wystąpiła ze swoją mamą. Obie pozowały w jedwabnych piżamach. Kampania miała premierę przy okazji ubiegłorocznego dnia matki.