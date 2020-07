Broadway zamknięty aż do końca roku!

W sytuacji kiedy większość właścicieli amerykańskich kin ma nadzieję na to, że jeszcze latem seanse ruszą pełną parą, szefowie scen Broadwayu porzucili już wszelką nadzieję. W komunikacie opublikowanym przez złożoną m.in. z właścicieli teatrów oraz producentów teatralnych The Broadway League poinformowano, że nowojorskie teatry zostaną zamknięte do stycznia przyszłego roku.

Sceniczna wersja "Krainy lodu" na Broadway'u (2018) /Walter McBride /Getty Images

"Teatry broadwayowskie będą oferować zwroty pieniędzy lub proponować zmiany za nabyte bilety na wszystkie przedstawienia do 3 stycznia 2021 roku" - czytamy w oświadczeniu The Broadway League (TBL).

Oznacza to, że aż do przyszłego roku przedłuży się przerwa spowodowana pandemią COVID-19. Teatry na Broadwayu zostały zamknięte w marcu tego roku. W chwili podjęcia tej decyzji można było zobaczyć tam ponad 30 musicali i przedstawień teatralnych. Część z nich być może powróci w styczniu przyszłego roku, innych nie zobaczymy tam wcale. Wśród całkowicie odwołanych przedstawień jest m.in. sceniczna wersja "Krainy lodu" Disneya.



"Doświadczenie broadwayowskie może być zarazem głęboko osobiste, jak i wspólne. Alchemia stworzona przez tysiąc obcych osób składających się w jedną widownię, napełnia energią wszystkich na scenie i za kulisami. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy broadwayowskie teatry będą mogły zapełnić całą widownię. Każdy z członków naszej społeczności bardzo chce wrócić do pracy i dzielić się opowieściami, które zainspirują widzów. Bezpieczeństwo naszych obsad, twórców, orkiestry i widzów jest naszym największym priorytetem. Wrócimy na sceny, gdy będzie to bezpieczne. Silniejsi niż kiedykolwiek wcześniej" - oświadczył Thomas Schumacher, prezes TBL.

Reklama

"Nasi członkowie pracują razem ze związkami zawodowymi, ekspertami oraz najlepszymi umysłami związanymi z przemysłem teatralnym i będącymi obok niego, aby analizować protokoły związane z wszystkimi aspektami ponownego otwarcia teatrów. Jesteśmy zdeterminowani, aby wrócili do nas ludzie, którzy utrzymują się z naszego przemysłu, a także ci, dla których Broadway jest ważną częścią Nowego Jorku" - dodaje prezydent TBL, Charlotte St. Martin.

Od 3 lipca na platformie Disney+ będzie można zobaczyć legendarny musical "Hamilton". W sytuacji zamknięcia Broadwayu, będzie to jedna z nielicznych możliwości obejrzenia jeszcze w tym roku jednego z broadwayowskich przedstawień.