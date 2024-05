"Pamiętnik" rozpoczyna się niemalże baśniowo: starszy mężczyzna czyta pamiętnik swojej żonie, Allie, cierpiącej na Alzheimera, aby pomóc jej przypomnieć sobie ich wspólną historię. Opowieść przenosi nas do lat 40. XX wieku, kiedy młoda Allie i Noah zakochują się podczas wakacji w Seabrook. Ich miłość napotyka przeszkody ze strony rodziców Allie, którzy przechwytują listy Noah, co prowadzi do jego wstąpienia do armii.

Allie, nieświadoma uczuć Noah, zgadza się na małżeństwo z Lonem Hammondem. Kiedy przypadkiem dowiaduje się o renowacji domu przez Noah, wraca do Seabrook, aby zamknąć ten rozdział życia, lecz dawne uczucia odżywają. Decyduje się zerwać zaręczyny i żyć z Noah. Choć fabuła prowadzi do "happy endu", w teraźniejszości Allie jedynie czasami przypomina sobie swoją przeszłość, a ich miłość okazuje się wieczna, niezniszczalna.

"Pamiętnik" – Kulisy powstania filmu

Dziś trudno wyobrazić sobie "Pamiętnik" bez deutu Gosling i McAdams, jednak w 2004 roku kwestia obsady była daleka od oczywistości. Matthew Barry, odpowiedzialny za casting, w wywiadzie dla The Hollywood Reporter wspominał: "Wszystko sprowadzało się do Britney Spears i Rachel McAdams, a była to ciężka decyzja, bo Britney była świetna". Niewiele brakowało, a to kontrowersyjna piosenkarka zagrałaby u boku Goslinga.

Panowie rywalizowali również o rolę Lona Hammonda, w tym Bradley Cooper. Barry jednak nie wspomina go zbyt pochlebnie: "Oto moje notatki dotyczące Bradleya Coopera: N-U-D-Z-I-A-R-Z".

Ryan Gosling uważał, że jego angaż wynikał z jego przeciętności. W rozmowie dla "GQ" wspominał, że reżyser Nick Cassavetes powiedział mu, dlaczego został zatrudniony:

"Fakt, że nie masz naturalnych cech aktora pierwszoplanowego, jest powodem, dla którego chcę, abyś był aktorem pierwszoplanowym u mnie".

Zdjęcie Ryan Gosling / Broad Image

Nick Cassavetes, w wywiadzie dla VH1, mówił, że władze New Line Cinema były zaskoczone wyborem Goslinga do głównej roli. Początkowo na planie dochodziło do konfliktów między Goslingiem a Rachel McAdams, które były na tyle poważne, że aktor chciał wymienić swoją ekranową partnerkę. Reżyser wspominał: "Pewnego dnia na planie naprawdę się nie dogadywali. Ryan przyszedł do mnie i powiedział: 'Nick, chodź tutaj'. Robił scenę z Rachel i mówi: 'Czy mógłbyś ją stąd zabrać i przyprowadzić inną aktorkę, by czytała ze mną scenariusz?'". Ostatecznie aktorzy znaleźli wspólny język i przez kilka lat po premierze filmu byli parą.

