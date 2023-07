Brigitte Nielsen: Amazonka i skandalistka

Nielsen przyszła na świat w Rodovre na przedmieściach Kopenhagi. W wieku szesnastu lat rzuciła szkołę, by rozpocząć karierę modelki w Paryżu. Udało jej się — szybko związała się z prestiżową agencją Elite Models. Współpracowała z takimi ikonami świata mody jak Giorgio Armani, Gianni Versace i Gianfranco Ferré. Pojawiała się na okładkach popularnych magazynów. Kilkukrotnie pozowała także dla Playboya.

Kariera modelki zapewniła jej pierwszy angaż w świecie filmu. Producent Dino DeLaurentiis przez długi czas szukał odtwórczyni tytułowej bohaterki "Czerwonej Sonii". Chciał obsadzić w tej roli kogoś, kto wyglądałby na zaprawioną w boju Amazonkę. Na osiem tygodni przed rozpoczęciem zdjęć producent zobaczył zdjęcie Nielsen na okładce jednego z magazynów. Gdy okazało się, że modelka jest właśnie w Mediolanie, zaraz zaprosił ją na przesłuchanie w Rzymie. Nielsen wypadła świetnie i wkrótce wystąpiła u boku Arnolda Schwarzeneggera. Krytycy nie byli zachwyceni. Nielsen otrzymała Złotą Malinę za najgorszy debiut.

Zdjęcie Brigitte Nielsen i Arnold Schwarzenegger w filmie "Czerwona Sonia" / Rolf Konow / Contributor / Getty Images

W tym samym roku Sylvester Stallone zaangażował ją do roli Ludmiły Drago, żony sowieckiego boksera w czwartej części "Rocky'ego". Nielsen sama dostarczyła mu swoje zdjęcia i numer telefonu. Aktor i modelka zakochali się w czasie produkcji. Nie przeszkadzało im, że oboje są w związkach. Stallone rozwiódł się z żoną, Nielsen porzuciła męża. Po premierze filmu wzięli ślub. Ich związek był pożywką dla tabloidów.

"To było okropne małżeństwo" - wspominała później. Stallone był od niej sporo starszy i gdy ona chciała się bawić, on zajęty był pracą albo utrzymywaniem imponującej sylwetki. Małżeństwo wystąpiło jeszcze w "Koberze" George'a P. Cosmatosa. Oba filmy zostały zniszczone przez krytykę, a Nielsen otrzymała za nie łącznie trzy nominacje do Złotych Malin. Jej występ w "Rockym IV" wyróżniono jako "najgorszą kobiecą rolę drugoplanową". Ich małżeństwo rozpadło się po dwóch latach. Na mocy ugody Nielsen otrzymała od byłego męża sześć milionów dolarów.

Zdjęcie Sylvester Stallone i Brigitte Nielsen / Bettmann / Contributor / Getty Images

Mimo że negatywne recenzje towarzyszyły jej przez większość kariery, Dunka w drugiej połowie lat osiemdziesiątych miała status gwiazdy. Tabloidy ją uwielbiały, także ze względu na skandale. W 1987 roku, na planie filmu "Gliniarz z Beverly Hills 2", wdała się w romans z reżyserem Tonym Scottem. Mężczyzna nazwał później swoje postępowanie "obrzydliwym", a ceną za nie był rozpad jego drugiego małżeństwa.

Gwiazda Nielsen zaczęła gasnąć w latach dziewięćdziesiątych. Otrzymała rolę She-Hulk w adaptacji komiksu Marvela, która nigdy nie trafiła do produkcji. Zaczęła grać w filmach, które ukazywały się od razu na kasetach wideo lub w telewizji. Jednocześnie próbowała swoich sił w muzyce. Śpiewała pod pseudonimem Gitta — producenci chcieli sprawdzić, czy zdobędzie popularność tylko dzięki swojemu talentowi. Występowała także w teledyskach, m.in. "Liberian Girl" Michaela Jacksona i "Make Me Bad" Korna.

Nielsen była pięciokrotnie żonata. Urodziła piątkę dzieci — czterech synów i córkę. Jej ostatnie dziecko, pięcioletnia dziś Frida, przyszła na świat w 2018 roku, na chwilę przed 55 urodzinami aktorki. Jej narodziny poprzedziło dziesięć lat nieudanych prób zapłodnienia metodą in vitro. Ona i jej mąż, młodszy o piętnaście lat Mattia Dessi, usłyszeli, że mają najwyżej 2,5% szans na to, ciąża zostanie donoszona do dziewiątego miesiąca. "To loteria, czasem ktoś musi ją wygrać" - skomentowała dla dziennika Guardian.

O tym, że zabieg się powiódł, dowiedziała się, gdy była w piątym tygodniu ciąży. Lekarz hamował jej entuzjazm. "Na twoim miejscu nie mówiłbym o tym nikomu do dwudziestego siódmego tygodnia" - usłyszała. Swój stan ukrywała nawet przed matką. Gdy rozpoczął trzeci trymestr, dowiedziała się, że ciąża zakończy się dobrze na 98%, ale musi do jej końca pozostać w szpitalu.

Gdy była w ósmym miesiącu ciąży, producenci filmu "Creed 2" — kontynuacji serii o Rockym — poprosili, by powróciła jako Ludmiła w jednej scenie. Zgodziła się. Na planie spotkała Stallone'a, pierwszy raz po latach. "Sylvester i ja zakopaliśmy topór wojenny. On był w amerykańskim narożniku, ja w rosyjskim. Byliśmy profesjonalni i wszystko poszło bardzo dobrze".