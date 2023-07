Brigitte Bardot miała problemy z oddychaniem

Informację o interwencji ratowników potwierdził w rozmowie z dziennikarzami gazety "Var-Matin" sam mąż Brigitte Bardot . Bernard d'Ormale, poinformował, że około 9:00 rano jego żona miała problemy z oddychaniem, ale nie straciła przytomności.

"Powiedzmy, że straciła oddech" - powiedział. I dodał, że początkowo karetka pojechała pod zły adres, ale na szczęście wkrótce przybyli strażacy i podali aktorce tlen. Zanim opuścili rezydencję, upewnili się, że jej ciśnienie krwi i rytm serca są w normie. Po interwencji strażaków karetka przewiozła Bardot na badania do szpitala.



Reklama

To już drugi w tym roku podobna sytuacja. W marcu z powodu problemów z oddychaniem Bardot spędziła w szpitalu kilka dni. Ze słów jej męża wynika, że tym razem wpływ wpływ na nagłe pogorszenie jej stanu zdrowia miała wysoka temperatura.

"Ona ma już 88 lat. I, jak wszyscy ludzie w podeszłym wieku, nie znosi już dobrze takich upałów. Nie wolno jej zbytnio się forsować - powiedział Bernard d'Ormale w rozmowie z “Page Six". W późniejszym oświadczeniu udostępnionym "Var-Matin" mąż Brigitte Bardot stwierdził, że aktorka wraca do zdrowia.

Brigitte Bardot i Bernard d'Ormale pobrali się w 1992 roku. Jest to już piąte małżeństwo aktorki. Trwa dłużej niż cztery poprzednie razem wzięte.

Brigitte Bardot: Nie tylko legenda kina

Brigitte Bardot rozpoczęła karierę aktorską w 1952 roku. Międzynarodową sławę zyskała za sprawą roli w filmie "I Bóg stworzył kobietę" z 1956 roku. Szybko stała się nie tylko ikoną kina, ale też przedmiotem rozważań intelektualistów. W 1959 roku Simone de Beauvoir w eseju zatytułowanym "Syndrom Lolity" nazwał ją "lokomotywą kobiecej historii".

Bardot odeszła z show-biznesu w 1974 roku po zagraniu w 47 filmach, kilku musicalach i nagraniu ponad 60 piosenek. Była nominowana do nagrody BAFTA, otrzymała też nagrodę Davida di Donatella dla najlepszej aktorki zagranicznej za rolę w filmie "Prawda" z 1960 roku.

Po ukończeniu kariery aktorskiej zajęła się pracą na rzecz zwierząt. Założyła m.in. The Brigitte Bardot Foundation for the Welfare and Protection of Animals. 1985 roku została odznaczona Legią Honorową.

Brigitte Bardot: Miała świat u swych stóp! Dlaczego wszystko rzuciła? 1 / 8 Brigitte Bardot była ikoną kina, jednak u szczytu kariery bez żalu rzuciła aktorstwo. Od 47 lat walczy o prawa zwierząt. "Gdybym mogła odrodzić się jako zwierzę, byłabym dzikim mustangiem" – mówi gwiazda. Źródło: Getty Images Autor: Keystone Features