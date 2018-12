Brie Larson zagra u Charliego Kaufmana

Brie Larson negocjuje główną rolę w najnowszym filmie Charliego Kaufmana. Twórca obrazu "Synekdocha, Nowy Jork" zamierza zaadaptować książkę Iaina Reida pod tytułem "Może pora z tym skończyć".

Brie Larson /Valerie Macon / AFP

Główny bohater, Jake, jedzie w odwiedziny do swoich mieszkający na odludziu rodziców. Towarzyszy mu jego dziewczyna, po cichu zastanawiająca się nad zakończeniem związku. To właśnie w nią miałaby się wcielić Larson. Podczas podróży między kochankami dochodzi do eskalacji napięć.

Reklama

Produkcja miałaby zadebiutować w serwisie Netflix. Póki co nie podano planowanej daty premiery. Kaufman byłby także jednym z producentów obrazu. Z kolei Reidowi przypadłaby rola koproducenta.



W 2019 roku Larson pojawi się w dwóch superprodukcjach Marvela. 8 marca zadebiutuje jako tytułowa bohaterka w "Kapitan Marvel", której rolę powtórzy niecałe dwa miesiące później w niezatytułowanej jeszcze czwartej odsłonie "Avengers". Dla Kaufmana byłby to pierwszy film od czasu nominowanej do Oscara za najlepszy film animowany "Anomalisy" z 2015 roku.

Wideo "Kapitan Marvel" [trailer 2]