Brie Larson ("Kapitan Marvel", "Avengers: Koniec gry", "Pokój", "21 Jump Street") zagra w filmie "Szybcy i wściekli 10", który wyreżyseruje Justin Lin , związany z serią od 2006 roku.

Informację ogłosił na swym Instargamie Vin Diese l, odtwórca w cyklu "Szybcy i wściekli" roli Dominika Toretto.

Brie Larson w "Szybkich i wściekłych 10"

Na swym Instagramie Vin Diesel pokazał się na zdjęciu z Brie Larson. Oboje uśmiechnięci ogłosili, że razem pojawią się w 10. części serii "Szybcy i wściekli".



"Tak, tak, tak... Widzisz tego anioła nad moim ramieniem - to kapitan Marvel. Widać tu wyraźnie miłość i śmiech. Nie widać jednak postaci, jaką ona zagra w 10. części. A będzie niesamowita i ponadczasowa! Poza urodą, intelektem i Oscarem, ma głęboką duszę i to coś, czego się być może nie spodziewasz, ale za czym tęsknisz. Witamy w rodzinie Brie" - napisał Vin Diesel.



Reklama

Instagram Post

W lutym tego roku, podczas jednego z wywiadów, Brie Larson wyznała, że marzy o tym, żeby pojawić się w serii "Szybcy i wściekli".

"Proszę powiedz wszystkim, że oczywiście chciałbym znaleźć się w filmie 'Szybcy i wściekli'. Mam obsesję na ich punkcie. Uwielbiam ich, są tacy zabawni. Sprawili, że doceniłem samochody. Naprawdę trzeba to docenić. Są niesamowici" - mówiła aktorka.



Wcześniej magazyn "The Hollywood Reporter" informował, że do 10. części "Szybkich i wściekłych" dołączy Jason Momoa ("Diuna", "Aquaman", "Liga Sprawiedliwości"). W filmie pojawią się również: Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Sung Kang powrócą oraz Charlize Theron, która dołączyła do serii w ósmej części.

Film "Szybcy i wściekli 9" trafił do kin 24 czerwca 2021 roku, nieco później niż planowano - z powodu pandemii COVID-19.



Premiera 10 części zaplanowana jest na 19 maja 2023 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Szybcy i wściekli 9" [trailer 2] materiały prasowe

Zobacz również:

Will Smith zawieszony przez Akademię na 10 lat!

Polski erotyk na Netfliksie! Jest pierwszy zwiastun!

Agnieszka Holland ostro o wybitnym reżyserze! "Putinowska onuca"!