Brendan Fraser jest nie do poznania! Ile przytył popularny aktor?

Brendan Fraser zasłynął rolami w komedii "George prosto z drzewa" oraz filmach z serii "Mumia". Ostatnio zaszokował fanów swoim wyglądam. Sporo przytył.

Gdy Brendan Fraser stanął na czerwonym dywanie podczas premiery najnowszej produkcji, w której wziął udział - "No Sudden Move" w reżyserii Stevena Soderbergha - wywołał konsternację wśród fanów, którzy pamiętają go z tamtych lat.

Aktor znacznie przytył. Czyżby dlatego, że szykuje się do roli w filmie o człowieku, którzy waży 272 kg?

Tym filmem ma być "The Whale" ("Wieloryb") w reżyserii Darrena Aronofsky'ego. Opowiada on kompulsywnie objadającym się, a przy tym samotnym nauczycielu z Idaho, który próbuje ponownie nawiązać kontakt ze swoją 17-letnią córką. Ta odrzuciła go, gdy okazało się, że jest gejem.

Według dziennika "The New Zealand Herald", powodem obecnej otyłości Frasera może być jednak nie rola, a depresja. Aktor zachorował na nią po tym, gdy był molestowany seksualnie przez prezesa Hollywood Foreign Press Association (organizacji przyznającej Złote Globy), Philipa Berka - w 2003 roku.

Warto wiedzieć, że skutkiem ubocznym wielu leków antydepresyjnych jest zwiększony apetyt.

