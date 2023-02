Brendan Fraser stał się gwiazdą kina akcji dzięki roli w przebojowym filmie " Mumia " z 1999 roku, opowiadającym o poszukiwaczach skarbu. Widzowie mogli zobaczyć jeszcze dwie części: " Mumia powraca " oraz " Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka ", w którym zagrała także gwiazda filmu "Wszystko wszędzie naraz" - Michelle Yeoh .

Biorąc pod uwagę, że Brendan Fraser znów jest na językach publiczności dzięki fenomenalnemu występowi w "Wielorybie", za który został nominowany do Oscara, coraz częściej mówi się o długo wyczekiwanej czwartej części "Mumii".

Brendan Fraser o sequelu "Mumii". To dzięki temu filmowi zyskał sławę

Brendan Fraser wydaje się być chętny do nakręcenia "Mumii 4". Zapytany w podcaście The Awardist (EW) o możliwość powrotu do roli poszukiwacza skarbu, aktor mówi, że fajnie byłoby ponownie spotkać się z Michelle Yeoh na planie czwartej części.

"Brzmi zabawnie. Zawsze jestem chętny do pracy. Jeśli ktoś ma odpowiedni koncept. Myślę, że nigdy wcześniej nie byłem tak sławny i jednocześnie tak nieopłacany jak w tej chwili. Rozpowszechniajcie więc wieści" - powiedział.

"Mumia": Czy sequel jest możliwy?

Kiedyś w Universal pojawił się pomysł na stworzenie "Mumii 4". Film był zatytułowany "The Mummy: Rise of the Aztec" i miał w nim wystąpić Antonio Banderas jako złoczyńca.

Plany dotyczące filmu zostały porzucone, gdy skupiono się na "Mumii" z 2017 roku z Tomem Cruisem w roli głównej. Film okazał się kompletną klapą, a biorąc pod uwagę ogromną popularność Brendana Frasera w ostatnich miesiącach, spekulacje o reaktywacji serii z 1999 roku wydają się być całkiem prawdopodobne.