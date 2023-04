"Braty" to opowieść o 17-letnim Filipie (Hubert Miłkowski), który nade wszystko kocha jeździć na deskorolce. Od zawsze żyje w cieniu starszego o dwa lata brata Bartka (Sebastian Dela). Chłopaki muszą poradzić sobie z niedawną stratą matki oraz pogrążonym w żałobie i zanurzonym w narkotykach ojcem (Cezary Łukasiewicz). W towarzystwie dziewczyny Bartka - Klaudii (Marta Stalmierska) łapią ostatnie momenty beztroski włócząc się po przedmieściach, imprezując, przeżywając miłosne uniesienia i zawody. Nie wiedzą, że za chwilę los wystawi ich na kolejną ciężką próbę...

"Braty": Wchodzą przebojem do polskiego kina

Wcielający się w rolę Filipa 23-letni Hubert Miłkowski to student Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. Na dużym ekranie debiutował jeszcze jako licealista, w 2018 roku rolą w filmie "Dywizjon 303. Historia prawdziwa" w reżyserii Denisa Delića. Dwa lata później, na pierwszym roku studiów wygrał casting do kryminalnego serialu "W głębi lasu" w reżyserii Leszka Dawida i Bartosza Konopki, gdzie wcielił się w postać młodego Pawła Kopińskiego (dorosłego Kopińskiego zagrał Grzegorz Damięcki). Rok 2021 to kolejne serialowe kreacje w "Pajęczynie" wyreżyserowanej przez Łukasza Jaworskiego oraz "Kruk. Czarny Woron nie śpi" w reżyserii Macieja Pieprzycy, a także duża drugoplanowa rola w "Hiacyncie" wyreżyserowanym przez Piotra Domalewskiego. Obecnie na premierę czeka norwesko-polsko-niemiecki obraz "Norwegian Dream" Leiva Igora Devolda, za rolę w którym Hubert Miłkowski nominowany został do nagrody aktorskiej Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA 2023.

Wideo Norwegian Dream - Trailer



Rolę Bartka reżyser Marcin Filipowicz powierzył Sebastianowi Deli - pochodzącemu z Krakowa 26-letniemu absolwentowi Szkoły Filmowej w Łodzi. Jego filmowy debiut to rola Daniela w komediowym horrorze Bartosza M. Kowalskiego "W lesie dziś nie zaśnie nikt" (2020). Dela ma na swoim koncie także duże kreacje w zrealizowanych w 2021 roku filmach "Pittbul" oraz "Miłość, seks i pandemia" Patryka Vegi oraz "Pod wiatr" Kristtofera Rusa (2022), a także serialach "Wilk" Jana Dybusa (2021) i "Erynie" Borysa Lankosza (2022). W kwietniu 2023 na HBO Max pojawił się serial "#BringBackAlice" w reżyserii Dawida Nickela, w którym Dela wciela się w rolę Tomka poszukującego swojej zaginionej siostry.

Zdjęcie Sebastian Dela (L) i Hubert Miłkowski (P) w filmie "Braty" / Łukasz Bąk/Studio Munka-SFP / materiały prasowe

Główna rola kobieca w "Bratach" przypadła w udziale Marcie Stalmierskiej - ubiegłorocznej laureatce Nagrody za debiut aktorski na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za role w filmach "Apokawixa" Xawerego Żuławskiego i "Johnny" Daniela Jaroszka. Pochodząca ze Szczecina 25-latka zdobywała aktorskie szlify najpierw w warszawskiej Akademii Teatralnej, a następnie w Szkole Filmowej w Łodzi. To właśnie kręcąc "Braty" po raz pierwszy stanęła na planie filmowym. Przełomowym dla Marty okazał się rok 2022, a widzowie mogli zobaczyć ją nie tylko w nagrodzonych w Gdyni filmach, ale także "Kryptonimie Polska" Piotra Kumika, "Heli" Anny Kasperskiej oraz II sezonie serialu "Skazana" w reżyserii Bartosza Konopki, z którym współpracowała także na planie "Wyrwy" mającej premierę w marcu br. Rok 2023 zaczęła od zdjęć do komediowego debiutu Adriana Apanela "Horror Story", powstającego, tak jak "Braty", w Studiu Munka. Podobnie, jak Hubert Miłkowski, Marta Stalmierska również otrzymała nominację do nagrody aktorskiej Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA 2023 - za kreacje w filmach "Apokawixa", "Hela" i "Wyrwa".

Zdjęcie Marta Stalmierska w filmie "Braty" / Łukasz Bąk/Studio Munka-SFP / materiały prasowe

"Braty" w kinach od 21 kwietnia

Za dobór aktorów do ról w "Bratach" Marcina Filipowicza odpowiadała agencja Bugaj Czajor Casting, która wcześniej zajmowała się reżyserią obsady do takich głośnych tytułów, jak "Boże ciało" i "Sala samobójców. Hejter" Jana Komasy, "Wszystko dla mojej matki" Małgorzaty Imielskiej, "Liczba doskonała" Krzysztofa Zanussiego i seriali "Ślepnąć od świateł" Krzysztofa Skoniecznego oraz "Sexify" Kaliny Alabrudzińskiej i Piotra Domalewskiego.



Premiera "Bratów" miała miejsce w czerwcu 2022 roku na 41. Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film, gdzie zdobył on Nagrodę Stowarzyszenia Kin Studyjnych za Najlepszy Debiut. Obraz spotkał się również z bardzo dobrym przyjęciem publiczności ubiegłorocznych festiwali Nowe Horyzonty we Wrocławiu, Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym i Octopus Film Festival w Gdańsku. W październiku "Braty" nagrodzone zostały Grand Prix Konkursu Filmów Pełnometrażowych 20. Festiwalu Filmowego "Opolskie Lamy".

Wideo "Braty: Zwiastun

"Braty" to już kolejny debiut zrealizowany w Studio Munka w ramach programu Sześćdziesiąt Minut finansowanego ze środków Stowarzyszenia Filmowców Polskich przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Za produkcję odpowiadali Jerzy Kapuściński, Ewa Jastrzębska i Jacek Bromski. Koproducentami "Bratów" są CANAL+ Polska, Mazowiecki Instytut Kultury oraz ATV Group Agencja Aktorska Sceneria.



"Braty" pojawią się na ekranach kin 21 kwietnia. Dystrybucją filmu zajmuje się Studio Munka SFP.