Bradley Cooper utyskuje, że nie dostaje ról amantów

"Nie sądzę, bym kiedykolwiek miał zagrać amanta. Zaraz skończę 47 lat. Chyba ten statek już odpłynął" - żali się aktor w rozmowie twórcą podcastu "Armchair Expert", zaprzyjaźnionym aktorem Daksem Shepardem. Choć zapewne wielu aktorów z łatką amanta oddałoby mu którąś ze swój ról w zamian za możliwość wykreowania bardziej złożonych postaci, jak te, które Cooper stworzył w filmach pokroju "Narodziny gwiazdy" , "Snajper" czy "Poradnik pozytywnego myślenia" .

Bradley Cooper: "Byłem pięknym cherubinkiem"

Następnie gwiazdor przyznaje, że przez całe życie zmaga się z pewnym dyskomfortem, który związany jest z jego wyglądem.

Jako dziecko byłem pięknym cherubinkiem. Ludzie myśleli, że jestem dziewczynką, dopóki nie skończyłem ośmiu lat. Traktowano mnie jak lalkę wspomina.

Po zachwytach, jakie słyszał na temat swojej urody w dzieciństwie, wraz z rozpoczęciem kariery aktorskiej spotkał go zimny prysznic. Chodząc na castingi, słyszał, że brakuje mu seksapilu. Docierały do niego komentarza w stylu: "On nie jest gorący". "Było to dla mnie przykre" - opowiada.

Na przekór temu, w 2011 r. tygodnik "People" ogłosił go najseksowniejszym facetem świata. "Myślałem, że to był żart, że ktoś mnie wkręca" - opisuje swoją pierwszą reakcję na tytuł, który mu przyznano.

Magazyn, uzasadniając werdykt, podkreślił, że o wyborze Coopera przesądziły nie tylko jego zniewalający uśmiech i niebieskie oczy. Istotne okazały się również jego znajomość języka francuskiego, zdolności kulinarne i wykształcenie, które zdobywał na Uniwersytecie Georgetown (ukończył anglistykę z wyróżnieniem).

To naprawdę niesamowite, że facet, który nie wygląda jak model, może otrzymać taki tytuł. Myślę, że jestem raczej przeciętnym facetem. Raz wyglądam bardzo dobrze, innym razem bardzo źle. Ale moja mama się ucieszy tak wówczas na łamach "People" skomentował przyznane mu wyróżnienie.

