"Zgodziłbym się na 'Kac Vegas 4' w sekundę" - przyznał Cooper. "Chociażby z tego powodu, że kocham Todda Phillipsa, kocham Zacha Galifaniakisa, kocham Eda Helmsa, kocham ich tak bardzo, że zaraz wszedłbym w to".

Zaraz dodał, że wątpi, by Phillips zdecydował się kiedykolwiek na kontynuację popularnej serii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kac Vegas" [trailer]

Bradley Cooper o "Maestro": Największa radość w życiu

Chociaż aktor przyznał, że lubi występy w komediach, zaznaczył, że w ostatnim czasie nie ma na nie czasu. Natomiast jego reżyserskie projekty — wcześniej "Narodziny gwiazdy", a teraz "Maestro" - dały mu więcej radości od pozostałych produkcji, w których wystąpił.

"Jeśli będę miał szczęście, pojawi się kolejny projekt, w który zdecyduję się włożyć tyle energii. Jeśli przydarzy mi się to jeszcze dwa albo trzy razy w życiu, będę mówił o ogromnym szczęściu" - przyznał Cooper.

Wideo "Maestro": Oficjalny zwiastun

"Maestro" to biografia kompozytora Leonarda Bernsteina. Cooper nie tylko wyreżyserował film, był także jego współscenarzystą i zagrał w nim główną rolę. Film zaczął rozwijać Martin Scorsese, jednak porzucił go, by skupić się na "Irlandczyku". W 2018 roku przejął go Cooper.

"Maestro" wszedł do amerykańskich kin 22 listopada 2023 roku. 20 grudnia film będzie dostępny na platformie streamingowej Netflix.