Bradley Cooper i Irina Shayk rozstali się?

Czy to możliwe, że związek Bradleya Coopera i Iriny Shayk należy już do przeszłości? Wiele na to wskazuje! Jak podają zagraniczne media, para podjęła już decyzję o rozstaniu. Co mogło być powodem takiej decyzji?

Czy ten związek należy już do przeszłości? /Steve Granitz /Getty Images

Przez długi czas Bradley Cooper i Irina Shayk uchodzili za jedną z najbardziej dobranych par w show-biznesie. Nic więc dziwnego, że informacja o kryzysie w ich związku mocno zaniepokoiła ich fanów. Od kilku miesięcy pojawiały się w mediach wieści o tym, że przystojny gwiazdor i piękna modelka przestali się dogadywać.

Niektórzy z komentujących winą za to obarczali Lady Gagę, która partnerowała Cooperowi w filmie "Narodziny gwiazdy". Ich wspólne wykonania piosenki "Shallow", pełne romantycznych spojrzeń i czułych gestów - zdaniem fanów - były tylko potwierdzeniem łączącej ich zażyłości.



Sami artyści tłumaczyli to grą aktorską, jednak słowa te nie uspokoiły głosów przewidujących rychłe zakończenie miłości między Shayk i Cooperem. Teraz okazuje się, że plotki na temat ich rozstania okazały się prawdą! Jak donosi magazyn "People", para podjęła decyzję o rozstaniu.

Irina Shayk i Bradley Cooper byli ze sobą od 2015 roku, a dwa lata później na świat przyszła ich córka - Lea De Seine i właśnie przez wzgląd na dziecko para nie chce komentować zaistniałej sytuacji w mediach.



Według informacji zamieszczonych w magazynie nie doszło jednak do wyprowadzki partnerki aktora z ich posiadłości, a również takie wieści krążyły w mediach. Samo rozstanie Coopera i Shayk nie zostało również oficjalnie potwierdzone przez żadną ze stron, gdyż agenci gwiazd do tej pory nie skomentowali tych doniesień.