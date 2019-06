​Bradley Cooper i Irina Shayk nigdy się nie rozstali?

Od kilku miesięcy media na całym świecie żyją kryzysem w związku Bradleya Coopera i Iriny Shayk. Para nigdy oficjalnie go nie potwierdziła. Zrobił to za nich magazyn "People", powołując się na zdjęcia wykonane przez paparazzi.ch Tymczasem fani pary zaczęli spekulować, iż w rzeczywistości nigdy nie doszło do rozstania. Mają o tym świadczyć kolejne zdjęcia fotoreporterów.

Jaka jest prawda o ich związku? /Steve Granitz /Getty Images

Tym kryzysem od pewnego czasu żyją media na całym świecie. Wielu czujnych obserwatorów dopatrywało się nawet romansu aktorka z koleżanką z planu - Lady Gagą! Wspólnie stworzyli bowiem niezapomniane kreacje w filmie "Narodziny gwiazdy", a niezwykle romantyczna piosenka zatytułowana "Shallow" przyniosła im nie tylko Oscara, ale też... coraz więcej głosów o ich romansie!

Czy tak było w rzeczywistości? Tego wciąż nie wiadomo. Zagraniczne media informowały jakiś czas temu, że związek Bradleya i Iriny należy już do przeszłości. Fani gwiazdy zaczęli teraz jednak snuć całkiem nową teorię. Niektórzy internauci twierdzą, że ich rozstanie było jedynie doskonale ukartowaną... akcją marketingową jednej z odzieżowych marek.

Wszystko przez zdjęcia, które wykonali niedawno paparazzi. Fotoreporterzy przyłapali bowiem Bradleya Coppera przed mieszkaniem Iriny. Aktor miał na sobie koszulkę marki. Uwagę fanów przykuł fakt, że Irina w trakcie wyprowadzki, również postawiła na stylizację, składającą się z ubrań tej marki. Przekonuje was ta teoria, czy to raczej przypadek?



Przypomnijmy, że przez długi czas Bradley Cooper i Irina Shayk uchodzili za jedną z najbardziej dobranych par w show-biznesie. Nic więc dziwnego, że informacja o kryzysie w ich związku mocno zaniepokoiła ich fanów. Od kilku miesięcy pojawiały się w mediach wieści o tym, że przystojny gwiazdor i piękna modelka przestali się dogadywać.

Niektórzy z komentujących winą za to obarczali Lady Gagę, która partnerowała Cooperowi w filmie "Narodziny gwiazdy". Ich wspólne wykonania piosenki "Shallow", pełne romantycznych spojrzeń i czułych gestów - zdaniem fanów - były tylko potwierdzeniem łączącej ich zażyłości. Sami artyści tłumaczyli to grą aktorską, jednak słowa te nie uspokoiły głosów przewidujących rychłe zakończenie miłości między Shayk i Cooperem. Magazyn "People" nieco ponad tydzień temu poinformował, że para jednak podjęła decyzję o rozstaniu. Dowodem na to miały być zdjęcia paparazzich, którzy przyłapali Irinę w momencie wyprowadzki.

Para spotykała się od 2015 roku. Dwa lata później na świat przyszła ich córka - Lea De Seine i właśnie przez wzgląd na dziecko para nie chce komentować zaistniałej sytuacji w mediach. Agenci gwiazd do tej pory nie odnieśli się w żaden sposób do tych doniesień.