Brad Pitt jako kierowca Formuły 1! Mercedes stworzy dla niego bolid

Brad Pitt wcieli się w filmie w weterana Formuły 1, który przerywa emeryturę, by zostać mentorem młodego, dobrze rokującego kierowcy. Za tym projektem stoi duet, który przyłożył rękę do ogromnego sukcesu "Top Gun: Maverick" - reżyser Joseph Kosinski i producent Jerry Bruckheimer . Co interesujące, w film, który powstaje dla Apple Studios, zaangażował się również siedmiokrotny mistrz świata F1, Lewis Hamilton - jako producent i konsultant.

Na konferencji w Miami towarzyszącej zawodom F1 na tamtejszym torze, Kosinski i Bruckheimer ujawnili, że ich ekipa będzie kręcić zdjęcia na wyścigach F1, zaczynając od lipcowego Grand Prix Wielkiej Brytanii, aż do końca sezonu, który domyka wyścig w Abu Zabi 24-26 listopada.

Najmniejsza ruchoma kamera nagrywająca w rozdzielczości 6K

Brad Pitt nie będzie jednak nagrywać swoich scen, gdy na torze będą zawodnicy biorący udział w prawdziwym wyścigu. Co więcej, nie będzie prowadzić bolidu F1, tylko maszyny F2 i F3, o mniejszej mocy i większym ciężarze. Pojazdy zostały zaprojektowane przez Mercedesa i zostały nieco zmodyfikowane pod aktora. Jak zapowiadają filmowcy, w kokpicie będzie miał zainstalowaną najmniejszą ruchomą kamerę nagrywającą w rozdzielczości 6K, jaką kiedykolwiek stworzono.