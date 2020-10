Brad Pitt i Nicole Poturalski rozstali się

Hollywoodzki gwiazdor kina Brad Pitt i niemiecka modelka o polskich korzeniach Nicole Poturalski nie są już parą - donosi portal Page Six. Powołuje się przy tym na swojego informatora, który o relacji Pitta i Poturalski mówi: "To nigdy nie było tak poważne, jak się wydawało".

Brad Pitt i Nicole Poturalski nie są już razem

O 27-letniej Nicole Poturalski stało się głośno pod koniec sierpnia, gdy media wytropiły, że Brad Pitt spędza z nią wakacje na południu Francji. Aktor i modelka byli widziani razem już wcześniej - na koncercie Kanye Westa w listopadzie 2019 roku w Los Angeles. Ale wygląda na to, że ta relacja jest już przeszłością.



"To całkowity koniec między nimi" - mówi informator portalu Page Six. Do rozstania miało dość "jakiś czas temu". "To nigdy nie było tak poważne, jak się wydawało" - dodaje źródło.



Temu związkowi od początku towarzyszyły kontrowersje, bo Poturalski jest mężatką. Jej mąż to 68-letni Roland Mary, berliński milioner. Ma z nim syna, 7-letniego Emila. Podobno biznesmen i modelka żyją w "otwartym związku".

Pitt jest obecnie w Los Angeles. Zaangażował się w kampanię wyborczą Joe Bidena - został narratorem w jego ostatnim spocie. Jest też w trakcie procesu sądowego z Angeliną Jolie o prawa do opieki nad dziećmi. Aktor wnosi o to, aby mógł spędzać tyle samo czasu z dziećmi, ile spędza jego była żona.

Z kolei Poturalski, równie wrażliwa na problemy społeczne jak Pitt, wsparła manifestujące w Polsce kobiety. Zamieściła na swoim instagramowym profilu linki odnoszące się do tego, co dzieje się obecnie w Polsce.