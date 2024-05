Brad Pitt i George Clooney znowu razem. Ten film to murowany hit

"Wolfs": Brad Pitt i George Clooney u Jona Wattsa

W "Wolfs" Brad Pitt i George Clooney wcielili się w speców od rozwiązywania problemów wysoko postawionych osób, którzy dostają to samo zlecenie.



Reżyserem i scenarzystką produkcji jest twórca najnowszej trylogii o Spider-Manie, Jon Watts . Wiadomo, że u boku Pitta i Clooneya pojawią się Amy Ryan i Austin Abrams.



Reklama

Film powstał dla platformy Apple TV+, ale planowana jest również jego dystrybucja kinowa.



"Rozmawiamy już o sequelu filmu, który zrobiłem z Bradem i Jonem Wattsem. Praca na planie była czystą przyjemnością, a Jon jest niezwykle utalentowanym facetem, do tego bardzo radosnym. Widać, że uwielbia to, co robi. Ten film z pewnością będzie hitem box office'u, fajnie było też ponownie pracować z Bradem. Naprawdę świetnie się bawiliśmy" - zdradził w rozmowie z serwisem Deadline George Clooney.



Pitt i Clooney nie tylko wystąpili w "Wolves", ale są również producentami filmu. Wraz z Wattsem, Grantem Heslovem, Dede Gardner i Jeremy'im Kleinerem.

Zobacz pierwszy teaser "Wolfs"!

Brad Pitt i George Clooney: Niezawodny duet

Przypomnijmy, że Pitt oraz Clooney wystąpili w głównych rolach w gwiazdorsko obsadzonej produkcji "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra" Stevena Soderbergha , a następnie powtórzyli swoje role w jej kontynuacjach: "Oceans' Twelve: Dogrywka" i "Ocean's 13" . Zagrali wspólnie także w komedii "Tajne przez poufne" braci Coen, a także w "Niebezpiecznym umyśle" (Pitt jedynie niewielki epizod) wyreżyserowanym przez Clooneya.