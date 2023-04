W zeszłym roku pojawiły się informacje na temat nowej produkcji z udziałem Brada Pitta . Ujawniono wówczas, że laureat Oscara za "Pewnego razu... w Hollywood" zagra główną rolę w filmie fabularnym opowiadającym o świecie wyścigów Formuły 1. W projekt zaangażowany jest nie kto inny, jak Lewis Hamilton, siedmiokrotny zdobywca tytułu mistrza świata, który z ramienia należącej doń firmy Dawn Apollo Films będzie pełnił obowiązki producenta wykonawczego obrazu oraz konsultanta.



Brad Pitt za kierownicą bolidu Formuły 1

Wygląda na to, że Pitt intensywnie przygotowuje się do występu w tym filmie. Jak bowiem donosi "The Sun", aktor usiądzie wkrótce za kierownicą bolidu i stanie do rywalizacji na torze z Hamiltonem. Pitt otrzymał ponoć specjalne pozwolenie na wzięcie udziału w nadchodzącym wyścigu Grand Prix Wielkiej Brytanii w ramach mistrzostw świata Formuły 1. Hollywoodzki aktor przejedzie pierwsze okrążenie toru Silverstone w wyścigu, który rozpocznie się 9 lipca.



"Oglądanie Brada Pitta ścigającego się z mistrzami kierownicy na Grand Prix Wielkiej Brytanii z całą pewnością będzie wyjątkowym, a wręcz surrealistycznym doświadczeniem dla wszystkich fanów tego sportu" - ujawnia informator pisma.

Pitt we wspomnianym filmie wcieli się w weterana Formuły 1, który przerywa emeryturę, by zostać mentorem młodego, dobrze rokującego kierowcy. Scenariusz napisze Ehren Kruger , który znany jest głównie z pracy nad serią "Transformers", a reżyserią zajmie się Joseph Kosinski , twórca entuzjastycznie ocenianego obrazu "Top Gun: Maverick" .



Pieczę nad tym projektem sprawować będzie jeden z najbardziej wpływowych producentów Fabryki Snów, Jerry Bruckheimer. Realizacją obrazu zajmuje się platforma streamingowa Apple TV+, która w zeszłym roku nabyła prawa do filmu za 130 mln dolarów. Premiera produkcji ma się odbyć w przyszłym roku.