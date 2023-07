Mariusz Zielke pod koniec czerwca wypuścił film dokumentalny "Bagno", gdzie przedstawił doświadczenia sześciu osób, które oskarżyły Krzysztofa S. czyny pedofilskie. Mężczyzna to muzyk jazzowy, który tworzył programy dla dzieci i młodzieży, na przykład "Tęczowy Music Box". Ofiary po latach opowiadają swoją historię i zarzucają Krzysztofowi S. napaść na tle seksualnym. Czyny miały mieć miejsce w latach 1960-2017.



Niedawno Krzysztof S. usłyszał zarzuty, dotyczące wykorzystania seksualnego osób do lat 15, za co grozi mu 12 lat więzienia. Na portalu Wirtualne Media czytamy: "Zarzut dotyczy zdarzenia z 2017 roku mającego miejsce w Puławach podczas warsztatów jazzowych organizowanych dla dzieci i młodzieży przez stowarzyszenie, którego prezesem wówczas był oskarżony Krzysztof S." - mówił Szymon Banna, prokurator i rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Film "Bagno" był emitowany w TVP1 oraz TV Trwam. Twórca reportażu zajął się sprawą już w 2019 roku. Mariusz Zielke w swoim filmie zarzucił m.in. Tomaszowi Sekielskiemu, że wówczas nie chciał podjąć tematu.

Bracia Sekielscy odpowiedzieli na zarzuty Mariusza Zielke

Bracia Sekielscy odpowiedzieli na zarzuty, publikując oświadczenie, w którym twierdzą, że chcieli pomóc Mariuszowi Zielke w dystrybucji filmu. "Nieprawdą jest, że Pan Mariusz Zielke próbował nas zainteresować sprawą pana Krzysztofa S. Nigdy nie przekazał nam propozycji zrobienia filmu na ten temat, czy innej formy publikacji. Co więcej, na przełomie 2020/2021 - gdy startowaliśmy z "Sekielski Brothers Studio" - Marek Sekielski skontaktował się z Mariuszem Zielke i zaproponował mu pomoc w dystrybucji filmu" - czytamy w poście na Facebooku z 9 lipca.

"W jednym z ostatnich wywiadów Mariusz Zielke posunął się do kolejnego kłamstwa, zarzucając nam wprost „tuszowanie sprawy Krzysztofa S.”. Jest to oczywistym kłamstwem, daleko naszym zdaniem wykraczającym poza dopuszczalną w polskim prawie krytykę, czy też wyrażanie opinii. I godzi w naszą wiarygodność oraz dobre imię. Zdecydowaliśmy się więc przekazać materiały prawnikowi, a o ewentualnych dalszych ruchach będziemy informowali" - pisali wówczas bracia Sekielscy.

Na słowa dziennikarzy Zielkie odpowiedział: "Obejrzyjcie film ‘Bagno’ i sami decydujcie, kto mówi prawdę, kto chce ujawniać przestępców i walczyć o dobro ofiar, a kto kocha tylko pieniążki i nagrody, zaś jego prawdziwym celem jest zniszczenie przeciwników politycznych".

Bracia Sekielscy podejmują kroki prawne. "Damy mu możliwość, żeby nas przeprosił"

W najnowszej rozmowie z portalem Wirtualne Media Marek Sekielski powiedział, że wraz z bratem podejmą kroki prawne w sprawie Mariusza Zielke.

"Nie mamy ochoty dawać atencji Mariuszowi Zielke i bujać się z nim po sądach, chociaż wiem, że sprawa jest wygrana, bo nie tuszowaliśmy pedofilii Krzysztofa S., nie udowodni nam tego. Damy mu jednak możliwość, żeby nas przeprosił i wycofał się ze swoich słów" - powiedział serwisowi.

Mariusz Zielke ma od braci Sekielskich dostać pismo przedsądowe z domaganiem się przeprosin. Na jego odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Wspomnianemu portalowi wyznał: "Nie mam za co przepraszać. Wszystko, co powiedziałem, jest prawdą. Jak dostanę pismo, to ustosunkuję się do niego".