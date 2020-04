"Boże Ciało" z nagrodą festiwalu Kino Pavasaris

Film Jana Komasy "Boże Ciało" zdobył nagrodę publiczności w tegorocznej 25. edycji największego litewskiego festiwalu filmowego Kino Pavasaris (Wiosna Filmowa). Z powodu epidemii koronawirusa widzowie oglądali filmy na platformach streamingowych.

Bartosz Bielenia w scenie z filmu "Boże Ciało" /materiały prasowe

Organizatorzy przedsięwzięcia poinformowali, że w ciągu dwóch festiwalowych tygodni (19 marca - 2 kwietnia) program w przestrzeni wirtualnej miał ponad 55 tys. odsłon.



"Te dwa tygodnie pokazały, jak bardzo jesteśmy zjednoczeni i jak bardzo lubimy jakościowe kino" - powiedział dyrektor festiwalu Algirdas Ramaszka. Zaznaczył, że "domowy festiwal odbył się z dużym sukcesem".

Reklama

W podstawowym programie konkursowym "Debiuty europejskie" w tym roku uczestniczyło 11 produkcji. Tytuł najlepszego filmu międzynarodowe jury przyznało produkcji portugalskiej reżyserki Catariny Vasconcelo "The Maetamorphosisi of Birds". Za najlepszego reżysera uznano brytyjskiego twórcę Fyzal Boulif za film "Lynn+Lucy". Tytuł najlepszego aktora przyznano trójce odtwórców ról w romantycznej komedii "You Dederve a Lover" - Jeremie'emu Laheuere, Djanisowi Bouzyani i Anthony'emu Bajonowi.

Najlepsze festiwalowe filmy można będzie nadal oglądać na litewskich platformach sreamingowych do zakończenia kwarantanny, aż zostaną otwarte kina.