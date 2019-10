"Boże Ciało" wyrusza na podbój świata

"Boże Ciało" - najnowsze dzieło Jana Komasy będzie pokazywane w prawie 40 krajach i na 60 festiwalach

Bartosz Bielenia i Eliza Rycembel w scenie z "Bożego Ciała" /materiały dystrybutora

Nowe dzieło Jana Komasy do kin weszło 11 października i cały czas cieszy się niesłabnącym powodzeniem - w tydzień od premiery film nie odnotował żadnego spadku frekwencyjnego i w sumie przyciągnął już do kin ponad pół miliona widzów.



Wszystko wskazuje na to, że sukces "Bożego Ciała" ma szansę przenieść się również na arenę międzynarodową, bowiem prawa do dystrybucji obrazu Komasy zostały sprzedane do imponującej liczby prawie 40 terytoriów obejmujących kraje Europy, Azji, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej oraz Australię i Nową Zelandię, co oznacza, że polski film będzie pokazywany niemalże na całym świecie.



"Boże Ciało" jest także obiektem zainteresowania wielu imprez filmowych - na chwilę obecną film otrzymał zaproszenia na prawie 60 festiwali. Wśród najważniejszych należy wymienić Toronto IFF, AFI Fest, Black Nights w Tallinie czy trwający właśnie Chicago International Film Festival. Dzieło Komasy zebrało już także wiele nagród, między innymi na festiwalu w Wenecji, Al-Dżunie, Reykjaviku czy Luksemburgu. Tylko w ostatnim tygodniu Bartosz Bielenia został nagrodzony podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmu Niezależnego w Bordeaux we Francji.

Już 2 listopada polska produkcja bierze udział w Contenders - wydarzeniu organizowanym przez portal Deadline.com. To jedna z najważniejszych i najbardziej prestiżowych imprez, która rozpoczyna sezon nagród w Stanach Zjednoczonych i jest ważną częścią każdej kampanii oscarowej. Obok "Bożego Ciała" Conteders pokaże takie głośne produkcje jak nagrodzony Złotym Lwem "Joker" Todda Phillipsa, "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino, "Irlandczyk" Martina Scorsese czy "Ból i blask" Pedro Almodovara.

"Boże Ciało" to historia 20-letniego Daniela, który w trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać księdzem. Po kilku latach odsiadki chłopak zostaje warunkowo zwolniony, a następnie skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Zamiast się tam udać, Daniel kieruje się do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem. Kiedy, pod nieobecność duchownego, niespodziewanie nadarza się okazja, chłopak wykorzystuje ją i udając księdza zaczyna pełnić posługę kapłańską w miasteczku.

Od początku jego metody ewangelizacji budzą kontrowersje wśród mieszkańców, szczególnie w oczach surowej kościelnej Lidii. Z czasem jednak nauki i charyzma fałszywego księdza zaczynają poruszać ludzi pogrążonych w tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością kilka miesięcy wcześniej. Tymczasem w miasteczku pojawia się dawny kolega Daniela z poprawczaka, a córka kościelnej, Marta, coraz mocniej zaczyna kwestionować duchowość młodego księdza. Wszystko to sprawia, że chłopakowi grunt zaczyna palić się pod nogami. Rozdarty pomiędzy sacrum i profanum bohater znajduje w swoim życiu nowy, ważny cel. Postanawia go zrealizować, nawet jeśli jego tajemnica miałaby wyjść na jaw...