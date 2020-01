"Boże Ciało" oraz "Ból i blask" ze "Złotymi Taśmami" SFP

Koło Piśmiennictwa Filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich (polska sekcja FIPRESCI) przyznało dzisiaj (9 stycznia 2020) nagrody dla filmów wprowadzonych na ekrany polskich kin w 2019 roku. Nagrodzone "Złotymi Taśmami" filmy to: "Boże Ciało" Jana Komasy i "Ból i blask" Pedra Almodóvara.

"Boże Ciało" oraz "Ból i blask" to najlepsze filmy 2019 roku według Koła Piśmiennictwa Filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich /materiały dystrybutora

"Złote Taśmy" to nagroda, którą krytycy filmowi Stowarzyszenia Filmowców Polskich zrzeszeni w Międzynarodowej Federacji Prasy Filmowej FIPRESCI, przyznają nieprzerwanie od 1985 roku.

"Złote Taśmy" w kategorii film polski otrzymało "Boże Ciało" Jana Komasy. W kategorii zagranicznej triumfował "Ból i blask" Pedro Almodóvara. Krytycy zrzeszeni w Kole Piśmiennictwa Filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich (polska sekcja FIPRESCI) przyznali także wyróżnienia. W kategorii film polski otrzymały je: "Supernova" Bartosza Kruhlika i "Mowa ptaków" Xawerego Żuławskiego, a w kategorii film zagraniczny: "Wysoka dziewczyna" Kantemira Bałagowa i "Joker" Todda Phillipsa.

Historia nagród przyznawanych przez polskich krytyków filmowych sięga 1956 roku. Początkowo nosiły one nazwę Syrenki Warszawskiej i przyznawane były w kategoriach najlepszego filmu polskiego, polskiego - krótkometrażowego i zagranicznego. Nagroda krytyków, zrzeszonych ówcześnie w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, w krótkim czasie zyskała duży prestiż, a to ze względu na niezależność od politycznej koniunktury.



Po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, środowisko krytyków zostało podzielone. Utworzono Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL, które przejęło prawo do przyznawania Syrenki Warszawskiej. Część krytyków przystąpiła do Stowarzyszenia Filmowców Polskich, ustanawiając w 1985 r., jako Samodzielne Koło Piśmiennictwa (dzisiaj Koło Piśmiennictwa), swoją coroczną nagrodę za najlepszy obraz Polskich ekranów, w kategoriach filmu polskiego i zagranicznego.

Wśród laureatów nagrody znajdują się twórcy i dzieła, których wartość artystyczną i podziw kolejnych pokoleń widzów potwierdził czas. Na liście zagranicznych tytułów, które zdobyły "Złote Taśmy" znajdziemy filmy takich mistrzów jak Bergman, Fellini, Antonioni, Visconti, Bunuel, Bresson, Tarkowski, Menzel, Forman, Weir, Haneke czy Farhadi. W gronie polskich reżyserów uhonorowanych "Złotymi Taśmami" znajdują się: Wajda, Munk, Has, Kutz, Różewicz, Skolimowski, Zanussi, Kieślowski, Smarzowski czy Szumowska.

W ubiegłym roku (za filmy wprowadzone na ekrany polskich kin w 2018 roku) "Złote Taśmy" otrzymali: W kategorii film polski, ex aequo filmy "Kler" Wojciecha Smarzowskiego i "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego. W kategorii zagranicznej triumfowała "Roma" Alfonso Cuaróna. Krytycy zrzeszeni w Kole Piśmiennictwa Filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich (polska sekcja FIPRESCI) przyznali także wyróżnienia. W kategorii film polski otrzymały je: "Jak pies z kotem" Janusza Kondratiuka i "Over the Limit" Marty Prus, a w kategorii film zagraniczny: "Niemiłość" Andrieja Zwiagincewa i "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" Martina McDonagha.