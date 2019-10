"Boże Ciało": Jedna z najmocniejszych scen filmu

Od dziś w kinach można oglądać najnowszy film Jana Komasy. "Boże Ciało" zyskało już szerokie uznanie krytyków i publiczności na prestiżowych festiwalach m.in. w Wenecji i Toronto. Film jest polskim kandydatem do Oscara w kategorii film międzynarodowy, a w Hollywood są już plany adaptacji dzieła na serial. W miniony wtorek w Warszawie odbyła się polska premiera filmu - pojawił się na niej raper Białas, którego utwór "Słup" został wykorzystany w jednej ze scen.

Białas na premierze filmu "Boże Ciało" /Robert Prach /materiały dystrybutora

"Film zrobił na mnie ogromne wrażenie. Gra aktorska jest na najwyższym poziomie. Trzeba docenić zwłaszcza odtwórcę głównej roli, bo to co zrobił, jest naprawdę legendarne" - mówi popularny raper.



Utwór "Słup" powstał w 2017 roku po wydaniu płyty "Polon" Białasa, jako niezależny singiel. Jan Komasa zainspirował się nim na tyle, że postanowił wykorzystać go w swoim filmie, gdzie wspólnie rapują go aktorzy - Bartosza Bielenia i Tomasz Ziętek. "Uważam, ze to jedna z mocniejszych scen" - powiedział Białas.

Wideo „To co zrobił odtwórca głównej roli jest legendarne” BIAŁAS NA PREMIERZE BOŻEGO CIAŁA

Białas, czyli Mateusz Karaś to jeden z największych graczy na polskiej scenie hip-hopowej. Sprzedał ponad 70 000 płyt, debiutując pięć razy na polskiej liście sprzedaży OLiS, w tym trzy razy na podium. Raper zdobył trzy złote płyty oraz jedną platynową. Współpracował ponadto m.in. z takimi wykonawcami jak: Koldi, Quebonafide, Paluch, Bonus RPK, Sitek, Bedoes, ReTo, Taco Hemingway, Alcomindz Mafia, Wac Toja czy Żabson. Jego utwory w serwisie YouTube mają od kilku do kilkudziesięciu milionów odsłon.

"Boże Ciało" to inspirowana prawdziwymi zdarzeniami historia chłopaka, który po wyjściu z zakładu poprawczego postanawia udawać księdza. W jego rolę brawurowo wciela się uznawany za jedno z największych odkryć aktorskich ostatnich lat - Bartosz Bielenia ("Na granicy"). Pozostałą część obsady dopełniają utalentowani aktorzy młodego pokolenia - Tomasz Ziętek ("Cicha Noc", "Konwój") i Eliza Rycembel ("Obietnica", "Carte Blanche"), zdobywcy prestiżowych wyróżnień dla najlepszych aktorów festiwalu w Gdyni - Aleksandra Konieczna ("Ostatnia Rodzina") i Łukasz Simlat ("Amok"), a także Barbara Kurzaj ("Zabawa zabawa", "Moje córki krowy", "Oda do radości"), Zdzisław Wardejn ("Kogel-mogel", "Komedia małżeńska") oraz Leszek Lichota - główna gwiazda jednego z najpopularniejszych krajowych seriali - "Wataha".



Autorem nagrodzonego w konkursie Script Pro scenariusza do "Bożego Ciała" jest Mateusz Pacewicz. Za zdjęcia odpowiada ceniony operator filmowy - Piotr Sobociński Jr. ("Wołyń", "Bogowie", "Drogówka"). Fascynującą muzykę do filmu skomponował wybitny duet kompozytorów, Evgueni i Sacha Galperine, autorzy muzyki do takich filmów jak "Niemiłość" Andrieja Zwiagincewa, "Przeszłość" Asghara Farhadiego czy ostatnio "Dzięki Bogu" Françoisa Ozona.



"Boże Ciało" to niezwykle oryginalny projekt w polskim i europejskim kinie - odważna produkcja ocierająca się o tematy tabu, dotykająca kwestii społecznych podziałów oraz skomplikowanej duchowości młodych ludzi.