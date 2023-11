"Moulin Rouge!" miało premierę w Al Hirschfeld Theatre latem 2019 r. Spektakl znikł z afisza podczas pandemii koronawirusa. Powrócił we wrześniu 2021 r. Musical, tak jak film Baza Luhrmanna z 2001 r. "Moulin Rouge!" , zawiera wiele popowych przebojów. Wśród nich są "Lady Marmalade", "Every Breath You Take", "Children of the Revolution", "Single Ladies", "Firework" czy "Sympathy for the Devil". W 2021 r. spektakl otrzymał statuetkę Tony dla najlepszego musicalu.