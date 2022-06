Przebywający teraz w Trójmieście Borys Szyc opowiedział na InstaStories o niespodziance, jaka spotkała go w jednej z sieciowych kawiarni, gdzie postanowił orzeźwić się kawą po przebiegnięciu malowniczej trasy z Sopotu do gdyńskiego Orłowa. "Są takie różne momenty w życiu aktora, kiedy wchodzi do jakiegoś miejsca i widzi, że jest rozpoznany. Tak się uśmiechamy. Pani coś mi sprzedaje. Ja się też uśmiecham. Podobnie było dziś. Dzięki temu szybko w Starbucksie dostałem kawę jako Piotr Adamczyk. I pozdrawiam Piotrka serdecznie" - aktor przytoczył anegdotę. Opowiadając tę historyjkę, trzymał w ręku plastikowy kubek z napisem "Piotr".

Reklama

Borys Szyc: Kameleon 1 / 10 Jest chyba najlepszym polskim aktorem metamorfozy. Aby wiarygodnie wcielić się w ekranowego bohatera, potrafi drastycznie schudnąć/przytyć lub poddać się czasochłonnej charakteryzacji. Z okazji 40. urodzin Borysa Szyca przypominamy najbardziej spektakularne ekranowe przeobrażenia aktora. Źródło: East News Autor: Tricolors udostępnij

Borys Szyc jest mylony z Piotrem Adamczykiem

Ta sytuacja zainspirowała Szyca, by opowiedzieć o jeszcze jednym podobnym zdarzeniu. "To nie pierwszy raz w historii Piotra i mojej, że ktoś nas myli. Już dawno, dawno temu przyjechałem do mojej rodzinnej Łodzi i zaparkowałem pod budynkiem. Coś tam załatwiałem. Później odjeżdżam i widzę, że pan wyleciał z taksówki, porzucił taksówkę prawie na środku ulicy i biegnie do mnie. 'Błagam, proszę o podpis'. 'Dobrze, oczywiście. Ale co mam napisać?' A on: 'Może być nawet Jan Paweł II'" - przywołał kolejną historyjkę. W tym wypadku dał o sobie znać fakt, że Piotr Adamczyk przez wielu kojarzony jest z rolą Karola Wojtyły, którą kreował w dwóch poświęconych mu filmach biograficznych.

Piotr Adamczyk: Najtrudniejsza scena 1 / 4 Adamczyk w rozmowie z Zawieruchą opowiedział o tym, że w "Sztuce kochania" zagrał jedną z najtrudniejszych scen w swojej karierze. Chodzi o scenę pierwszego spotkania Michaliny Wisłockiej i Stanisława Wisłockiego. "To był bardzo stresujący dzień, kiedy stałem nago przed dziewczynami, przed całą ekipą i jeszcze musiałem mówić po niemiecku, w języku, którego nie znam" - powiedział aktor. (PAP Life) Źródło: YouTube Autor: NEXT FILM udostępnij

Relacja Szyca nie uszła uwadze jego starszemu koledze po fachu. "Gdzie moja kawa, Borys?" - spytał go dowcipnie Piotr Adamczyk , pisząc na InstaStores. Dodał też śmiejąco-płaczący emotikon. Poza tym 50-latek zamieścił fragment swojego niedawnego wywiadu, w którym zdradza, że myleni nawzajem są nie tylko on i Borys Szyc, ale także Maciej Stuhr . Tych trzech aktorów miało nawet pomysł, jak zmonetyzować łączące ich podobieństwo - wpadli na pomył, że mogliby razem zagrać w "Trzech siostrach" Czechowa. Ale na razie nie doczekał się on realizacji.

Maciej Stuhr: Syn godny ojca 1 / 19 Macieja Stuhra po raz pierwszy na ekranie mogliśmy oglądać jako 13-latka. W filmie "Dekalog X" Krzysztofa Kieślowskiego wcielił się w syna bohatera granego przez... swojego ojca, Jerzego. Źródło: materiały prasowe udostępnij

Zobacz też:

"Buzz Astral": Podróż w kosmos z zaciągniętym hamulcem [recenzja]

"Kobieta na dachu": Pomykała superstar [recenzja]

"Po miłość / Pour l'amour": Kobieta w potrzasku [recenzja]

"IO": Z kamerą wśród zwierząt [recenzja]