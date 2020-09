Borys Szyc w serialu "Król"

W serialu "Król", będącym ekranizacją powieści Szczepana Twardocha, Borysa Szyca zobaczymy w roli gangstera-poligloty Janusza Radziwiłka. Mikołaj Kubacki zagra zaś jego niepokojącego adiutanta Edwarda Tiutczewa.

Borys Szyc jako Janusz Radziwiłek na plakacie reklamującym serial "Król" /Canal+

"Król" w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego to ośmioodcinkowa ekranizacja powieści Szczepana Twardocha o tym samym tytule. Serial zadebiutuje już w listopadzie na kanale Canal+ Premium oraz w nowej usłudze Canal+ telewizja przez internet.



"Zmiana, zmiana, zmiana... Dobra zmiana zawsze dobra. Zmiana nie należy bać się. Tu w Warszawie Ameryka muss sein. A doktor wam pokazać, jak to robić gut" - mówi bohater Borysa Szyca w zapowiedzi serialu "Król".

Janusz Radziwiłek to urodzony w ortodoksyjnej, żydowskiej rodzinie, wychowanek Jana "Kuma" Kaplicy. Wykształcony za granicą, przez co mówi dziwną mieszanką kilku języków. Wykorzystuje swoją pozycję, by brutalnie znęcać się nad innymi bohaterami, szczególnie Ryfką Kij. Po powrocie z Ameryki jest zafascynowany działalnością amerykańskich gangów, skupiających się na dystrybucji narkotyków. To z tej podróży czerpie swoje inspiracje.

Wideo "KRÓL" - nowy serial CANAL+ | Janusz Radziwiłek

Dlaczego zdaniem Borysa Szyca doktor Radziwiłek składa się z przeciwieństw? Jak przygotowywał się do jego roli? Jak pracował nad charakterystycznym słownictwem i gestami swojej postaci? Czy aktor ocenia postępowanie swojej postaci?

Wideo "KRÓL" - nowy serial CANAL+ | wywiad z Borysem Szycem

Jest odtrąconym przez rodzinę sierotą. Radziwiłek uczynił z niego swojego ochroniarza, i najbliższego współpracownika. Jest niezwykle lojalny i posłuszny. Dużo czyta.

Wideo "KRÓL" - nowy serial CANAL+ | Edward Tiutczew

Jak budował postać Edwarda Tiutczewa Mikołaj Kubacki? Co jego zdaniem sprawia, że postać bezwzględnego towarzysza Radziwiłka jest niejednolita? I kiedy aktor pierwszy raz spotkał się z powieścią "Król" Szczepana Twardocha?



Wideo "KRÓL" - nowy serial CANAL+ | wywiad z Mikołajem Kubackim

Akcja serialu dzieje się w Warszawie w 1937 roku. Nad Europą wisi widmo faszyzmu. Miastem trzęsie żydowski gang pod wodzą polskiego socjalisty, Kuma Kaplicy. Prym wiedzie w nim bokser, Jakub Szapiro - obiekt uwielbienia warszawskich kobiet oraz źródło zazdrości i powód strachu wielu mężczyzn. Jakub skrycie marzy o tym, żeby kiedyś zastąpić Kuma i zostać królem Warszawy



Pewnego dnia przejmuje opiekę nad młodym chłopakiem, Moszem Bernsztajnem, w którym widzi swojego następcę. Tymczasem spisek na szczytach władzy może zmienić oblicze Warszawy i całego kraju, wpływając na gangsterskie imperium Kuma, a także na przyszłość samego Szapiry. Uwikłany w skomplikowane relacje z trzema kobietami Jakub stanie wkrótce do decydującej walki o władzę na ulicach miasta.

Michał Żurawski stworzył kreację żydowskiego boksera z warszawskiego półświatka, Jakuba Szapiro, a partnerowali mu równie znakomici aktorzy - Magdalena Boczarska (Ryfka Kij), Arkadiusz Jakubik (Kum Kaplica), Borys Szyc (Janusz Radziwiłek).



W pozostałych rolach zagrali m.in. Andrzej Seweryn, Piotr Pacek, Lena Góra, Aleksandra Pisula, Paweł Wolak, Aleksandra Konieczna, Bartłomiej Topa, Adam Ferency, Krzysztof Pieczyński, Adam Bobik, Piotr Żurawski, Masza Wągrocka, Mikołaj Kubacki, Barbara Kurzaj, Marcin Pempuś, Andrzej Kłak, Michał Kowalski, Andrzej Szeremeta, Krzysztof Rogucki, Wojciech Urbański.

Twórcami serialowego formatu są: Jan P. Matuszyński, Szczepan Twardoch, Łukasz M. Maciejewski i Leszek Bodzak. Za scenariusze poszczególnych odcinków odpowiadają zaś Łukasz M. Maciejewski (scenarzysta główny), Dana Łukasińska oraz Szczepan Twardoch, który jest również autorem dialogów postaci i pełni funkcję konsultanta produkcji.