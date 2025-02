Reżyser Geoffrey Cowper, o australijsko-hiszpańskich korzeniach, przyznał, że scenariusz filmu z miejsca go urzekł: "Chciałem, aby widzowie dobrze się bawili, śmiali i jednocześnie byli poruszeni. Aby, razem z Davidem, z chaotycznych ulic Nowego Jorku trafili do świata egzotycznej i pełnej kolorów Dominikany. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać w filmie moje własne odczucia, gdy po raz pierwszy odwiedziłem Karaiby: ciepło, rodzinność, gościnność i wymieszanie kultur".

Rathbone jako David, Lago jako jego dziewczyna Rachel i Bogaert w roli Marii, uroczej agentki nieruchomości to - jak podkreślał Cowper - postaci intrygujące, z którymi łatwo się utożsamić. Inne atuty filmu to błyskotliwe dialogi, wielowymiarowy humor i piękne plenery. Jednym słowem, doskonała propozycja filmowa na Dzień Kobiet!

"Books & Drinks": O filmie

David (Rathbone) prowadzi bankrutującą księgarnię. Jego związek też nie jest idealny. Niespodziewanie dziedziczy po ojcu willę na Dominikanie. Tam spotyka Marię (Bogaert), która sprawia, że zamiast podpisywać akty notarialne, zaczyna marzyć o nowym rozdziale w swoim życiu. Pełna ciepła, humoru i wakacyjnej lekkości opowieść o tym, że czasem trzeba się zgubić, by odnaleźć to, co najważniejsze. Bo miłość, tak jak dobre wino i słońce, najlepiej smakuje w tropikach!

"Books & Drinks" w kinach od 7 marca!