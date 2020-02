Bondowski temat na BRIT Awards

We wtorek, 18 lutego, w O2 Arena w Londynie, podczas jubileuszowej, czterdziestej ceremonii przyznania prestiżowych nagród Brytyjskiego Przemysłu Fonograficznego - BRIT Awards, młodziutka artystka Billie Eilish wzbudziła ogromny entuzjazm publiczności swoim wykonaniem utworu "No Time To Die", piosenki, która towarzyszyć będzie 25. filmowi z cyklu Bondowskiego: "Nie czas umierać".

Billie Eilish na gali BRIT Awards /Samir Hussein/WireImage /Getty Images

Podczas gali Eilish zwyciężyła w kategorii "międzynarodowa artystka roku", a gdy odbierała nagrodę, trudno jej było powstrzymać łzy.



"Nie czas umierać" to piąty film z Danielem Craigiem wcielającym się w agenta 007. Billie Eilish zaś jest najmłodszą wykonawczynią Bondowskiej piosenki w historii tej słynnej filmowej serii, a przy tym "gorącym" nazwiskiem światowego show biznesu. W styczniu tego roku zdobyła już - jako 18-latka! - pięć nagród Grammy w najważniejszych kategoriach: za album roku, piosenkę roku, debiut, nagranie roku oraz album wokalny pop rocku. Ten wielki sukces zawdzięcza płycie "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" (2019) oraz singlowi "Bad Guy".

Takie tytuły, jak "The Independent", "The Guardian", czy Variety.com zgodnie twierdzą, że "No Time To Die", kompozycja autorstwa Eilish i jej starszego brata Fineasa O’Connella, to jedna z najlepszych piosenek do Bonda, jakie powstały w ostatnich czasach. Z kolei reżyser filmu Cary Joji Fukunaga powiedział, że tylko prawdziwi wybrańcy nagrywają tytułowe piosenki do Bonda i wyznał, że jest wielkim fanem Billie i Finneasa, których kreatywność i talent, według niego, nie mają sobie równych.

Nastoletnia Amerykanka Billie Eilish znalazła się w gronie takich muzycznych sław, jak Shirley Bassey, Tom Jones, Nancy Sinatra, Paul McCartney, Duran Duran, Tina Turner czy Adele. Wszyscy ci wykonawcy mają na koncie znakomite Bondowskie piosenki.

James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.