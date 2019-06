"Bond 25": Daniel Craig szykuje się do powrotu na plan

W maju Daniel Craig musiał przerwać zdjęcia do nowego filmu o przygodach agenta 007 z powodu kontuzji odniesionej na planie. Aktor musiał poddać się niewielkiemu zabiegowi. Po kilku tygodniach odpoczynku Craig jest gotowy, by wrócić do realizacji filmu.

Produkcja "Bonda 25" okazała się wyjątkowo pechowa. Przed rozpoczęciem zdjęć producenci mieli problem z zebraniem ekipy i akceptacją scenariusza. Z tego powodu z reżyserii filmu zrezygnował Danny Boyle. Zastąpił go Cary Fukunaga.



Mimo wciąż nieukończonego scenariusza zdjęcia rozpoczęły się w maju 2019 roku. W krótkim czasie na planie doszło do dwóch wypadków. W pierwszym ranny został Craig. Drugi miał miejsce podczas kontrolowanego wybuchu. Poszkodowany został wtedy jeden z techników.



Na oficjalnym profilu serii o Jamesie Bondzie na Twitterze pojawiło się zdjęcie Craiga przygotowującego się do powrotu na plan.

Będzie to najprawdopodobniej ostatni występ aktora w roli Jamesa Bonda.



"Bond 25" nie ma jeszcze oficjalnego tytułu. Film ma wejść do kin 8 kwietnia 2020 roku. Obok Craiga mają wystąpić Ralph Fiennes, Naomi Harris, Ben Whishaw, Ana De Armas i Rami Malek.