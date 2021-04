Bollywoodzki gwiazdor ma koronawirusa

Film "Ram Setu" to pierwsza bollywoodzka produkcja przygotowywana w Mumbaju dla serwisu streamingowego Amazon Prime Video. W głównej roli wystąpi w niej bollywoodzki supergwiazdor Akshay Kumar. 5 kwietnia aktor trafił jednak do szpitala po tym, jak wynik jego testu na obecność koronawirusa okazał się pozytywny. Pozytywne wyniki testów ma też aż 45 innych członków ekipy filmu "Ram Setu".

Akshay Kumar

O pozytywnym wyniku testu, poinformował na Twitterze sam aktor. "Chcę poinformować, że dzisiejszego poranka otrzymałem pozytywny wynik testu na COVID-19. Przestrzegając wszystkich protokołów, natychmiast rozpocząłem izolację. Jestem na kwarantannie domowej i poprosiłem o niezbędną pomoc medyczną. Chciałem poprosić wszystkich, którzy ostatnio mieli ze mną kontakt o to, by się przetestowali i dbali o siebie. (...) Dziękuję wszystkim za życzenia i modlitwy, wygląda na to, że działają. Czuję się dobrze, ale w ramach ostrożności przebywam w szpitalu. Trzymajcie się" - napisał w mediach społecznościowych Akshay Kumar.

Według pierwszych informacji oprócz niego zarażonych koronawirusem jest aż 45 innych członków ekipy pracujących na planie filmu "Ram Setu". Doniesienia te doprecyzował w rozmowie z "Variety" rzecznik produkcji.



"Informacje o tym, że 45 zarażonych osób przebywało na planie filmu są niedokładne. Te osoby to część początkujących artystów i statystów, którzy mieli pracować przy filmie. Zostali zbadani poza planem w ramach bardzo rygorystycznych wytycznych dotyczących testowania. Żaden z nich nie dołączył jeszcze do produkcji, ani nie przebywał na planie" - powiedział rzecznik, zapewniając, że zdrowie ekipy jest w tej chwili najważniejszym priorytetem produkcji.

Również 5 kwietnia pozytywny wynik testów na COVID-19 otrzymało dwóch innych bollywoodzkich aktorów niezwiązanych z produkcją Amazonu. To Vicky Kaushal i Bhumi Pednekar. Mumbaj to nie tylko stolica filmowego Bollywood, ale też stolica stanu Maharasztra, który stał się epicentrum pandemii COVID-19 w Indiach. W poniedziałek zanotowano w tym kraju rekordową liczbę ponad 103 tysięcy nowych zarażeń i 478 ofiar śmiertelnych. Aż 55 proc. tych przypadków zanotowano właśnie w Maharasztrze.

Wcześniej pozytywny wynik testu na koronawirusa miał m.in. jeden z największych bollywoodzkich gwiazdorów Aamir Khan oraz gwiazdor krykieta Sachin Tendulkar. Rosnąca liczba zarażeń sprawiła, że przekładane są kolejne premiery najbardziej oczekiwanych bollywoodzkich filmów. To m.in. "Sooryavanshi" z Akshayem Kumarem i Ajayem Devgnem oraz "Chehre" z Amitabhem Bachchanem.