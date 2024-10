Bogusław Linda podjął decyzję w sprawie emerytury. Nie będzie narzekał na jej wysokość

Bogusław Linda to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych polskich aktorów. Trudno uwierzyć, że już ponad pół dekady temu osiągnął wiek emerytalny, a lada moment świętować będzie 50-lecie pracy artystycznej, co - jak twierdzi - jest doskonałą okazją, by... przejść w stan spoczynku. "Wystarczy mnie już w tym kinie" - mówi 72-latek.

Bogusław Linda /Gałązka /AKPA