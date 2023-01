Wyreżyserowany przez Roba Savage'a horror "The Boogeyman" został zaprezentowany pierwszym widzom podczas pokazów testowych w grudniu ubiegłego roku. Ich pozytywne opinie zaskoczyły twórców i skłoniły do decyzji o zmianie pierwotnych planów. Zanim ją jednak zatwierdzono, sprawę skonsultowano ze Stephenem Kingiem. Ten po obejrzeniu filmu również przyznał, że należy go wprowadzić do kin. Premiera obrazu zaplanowana została na 2 czerwca tego roku.

Reklama

Wideo "Boogeyman" [trailer]

W głównych rolach zobaczymy: Sophie Thatcher, Chrisa Messinę, Vivien Lyrę Blair, Marin Ireland i Madison Hu.

Decyzja o zmianie strategii dystrybucji potwierdza panujące obecnie trendy. Jedynym kinem gatunkowym, jakie jest w stanie powalczyć w kinach z komiksowymi widowiskami i kontynuacjami znanych franczyz, jest horror. Sukces "Uśmiechnij się" nie jest jedynym tego przykładem. Wyświetlany właśnie w kinach "M3GAN" zarobił już 124 miliony dolarów przy dziesięciokrotnie niższym budżecie. Wcześniej podobnie imponującym osiągnięciem mógł pochwalić się "Czarny telefon" .

"Czarny Lud": Kim jest bohater opowiadania Stephena Kinga?

Bohaterem opowiadania Kinga "Czarny Lud" jest mężczyzna, który odwiedza psychiatrę i opowiada mu historię trójki swoich dzieci. Wszystkie zostały zamordowane przez tytułowego Czarnego Luda. W filmie poznamy historię osieroconego przez matkę rodzeństwa, które zmaga się z tajemniczym i sadystycznym bytem zamieszkującym ich dom. A jednocześnie próbuje zwrócić na siebie uwagę taty, zanim będzie na to za późno.