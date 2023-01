"The Boogeyman": Kolejny horror hitem? Trafi do kin, a nie na streamingi

O zmianie planów twórców filmu "The Boogeyman" poinformował portal "The Hollywood Reporter". Podobnie jak to miało miejsce w przypadku "Uśmiechnij się" , także i ekranizacja "Czarnego Luda" spodobała się widzom podczas pokazów testowych. Ich pozytywna opinia sprawiła, że zamiast na platformę streamingową Hulu film zostanie wprowadzony do kin przez studio 20th Century. Adaptacja opowiadania Kinga podąży więc drogą, którą przeszedł wspomniany wyżej "Uśmiechnij się". Ten horror też pierwotnie miał trafić na streamingi, ale producenci zdecydowali się na dystrybucję w kinach. I to był dobry ruch, bo zarobił tam 216 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym zaledwie 17 milionów.

"The Boogeyman": Kolejny horror kinowym hitem?

Wyreżyserowany przez Roba Savage'a horror "The Boogeyman" został zaprezentowany pierwszym widzom podczas pokazów testowych w grudniu ubiegłego roku. Ich pozytywne opinie zaskoczyły twórców i skłoniły do decyzji o zmianie pierwotnych planów. Zanim ją jednak zatwierdzono, sprawę skonsultowano ze Stephenem Kingiem. Ten po obejrzeniu filmu również przyznał, że należy go wprowadzić do kin. Premiera obrazu zaplanowana została na 2 czerwca tego roku.

Decyzja o zmianie strategii dystrybucji potwierdza panujące obecnie trendy. Jedynym kinem gatunkowym, jakie jest w stanie powalczyć w kinach z komiksowymi widowiskami i kontynuacjami znanych franczyz, jest horror. Sukces "Uśmiechnij się" nie jest jedynym tego przykładem. Wyświetlany właśnie w kinach "M3GAN" zarobił już 124 miliony dolarów przy dziesięciokrotnie niższym budżecie. Wcześniej podobnie imponującym osiągnięciem mógł pochwalić się "Czarny telefon" .

Bohaterem opowiadania Kinga "Czarny Lud" jest mężczyzna, który odwiedza psychiatrę i opowiada mu historię trójki swoich dzieci. Wszystkie zostały zamordowane przez tytułowego Czarnego Luda. W filmie poznamy historię osieroconego przez matkę rodzeństwa, które zmaga się z tajemniczym i sadystycznym bytem zamieszkującym ich dom. A jednocześnie próbuje zwrócić na siebie uwagę taty, zanim będzie na to za późno.