Portal "Variety" poinformował, że studio Warner Bros. przygotowuje się realizacji nowej wersji filmu "Bodyguard".

O czym opowiadał film "Bodyguard"?

W filmie Micka Jacksona z 1982 roku Whitney Houston zagrała wielką gwiazdę estrady i filmu, Rachel Marron. Fani ją wielbią, chcą ją oglądać, słuchać, dotykać... Jest wśród nich także jeden, który chce ją zabić. Rachel potrzebuje pomocy profesjonalisty. Jej ochroniarzem zostaje Frank Farmer (w tej roli Kevin Costner) - zawodowiec, który nigdy nie zaniedbuje swoich obowiązków i zawsze nad wszystkim panuje. Nie podoba się to Rachel, która do tej pory sama kontrolowała swoje życie. Niespodziewanie Rachel i Frank zakochują się w sobie.

"Bodyguard" był wielkim sukcesem kasowym, a ścieżka dźwiękowa (znalazły się na

niej takie hity jak m.in. "I Will Always Love You", "I’m Every Woman"

czy "I Have Nothing") okazała się jednym z najlepiej sprzedających się soundtracków w historii kina - kupiono ponad 45 mln egzemplarzy.

Krytycy nie byli jednak zachwyceni - film został nominowany do Złotych

Malin w siedmiu kategoriach, w tym dla najgorszego filmu, aktora i

aktorki.

"Bodyguard": Nowa wersja. Obsada?

Scenariusz nowej wersji filmu napisze nominowany do nagrody Tony dramaturg, Matthew Lopez ("Newsroom"). Jednym z producentów będzie Lawrence Kasdan - scenarzysta i producent oryginalnego filmu. Nie wiadomo jeszcze, kto wystąpi w rolach głównych.



O projekcie remake'u mówi się w Hollywood od 2011 roku. Przez te lata spekulowano, kto mógłby zagrać w nowej produkcji. Na liście nazwisk pojawiały się takie nazwiska, jak Chris Hemsworth i Tessa Thompson oraz Channing Tatum i Cardi B.