Zdjęcia do wyczekiwanego przez lata nowego "Blade'a" miały rozpocząć się już w listopadzie tego roku, a film miał być gotowy na jesień roku przyszłego. Jego reżyserią miał zająć się Bassam Tariq ("Mogul Mowgli"), jednak kilka dni temu zrezygnował z projektu.



Filmowe hity Disneya/Marvela opóźnione

Tym samym, jak informuje portal "The Hollywood Reporter", studia Disneya/Marvela postanowiły wstrzymać wszelkie wstępne prace nad filmem. Do czasu zatrudnienia nowego reżysera nie zostaną one wznowione, jednak studio ma nadzieję na to, że produkcja "Blade'a" rozpocznie się na początku 2023 roku. A film, który pierwotnie miał trafić do kin 3 listopada 2023 roku, trafi do nich 6 września 2024 roku.

Jak informuje portal Bloody Disgusting, przerwa w produkcji filmu "Blade" wykorzystana zostanie nie tylko na poszukiwanie reżysera, ale i na dopracowanie scenariusza filmu napisanego przez Stacy Osei-Kuffour. Poprawkami zajmuje się obecnie Beau DeMayo ("Wiedźmin").

Innym oczekiwanym przez fanów filmem studiów Disneya/Marvela jest trzecia część "Deadpoola" z Ryanem Reynoldsem i wracającym do roli Wolverine'a Hugh Jackmanem . W przypadku tej produkcji przesunięcie daty premiery jest nieduże. Film miał pojawić się w kinach 6 września 2024 roku, a trafi do nich 8 listopada 2024 roku.



Wraz z przesunięciem daty premiery "Deadpoola 3", konieczne było też przesunięcie premiery nowej "Fantastycznej Czwórki", która miała zadebiutować w kinach właśnie 8 listopada 2024 roku. Film trafi na ekrany dopiero 14 lutego 2025 roku. Później do kin wejdzie też pierwszy z dwóch kręconych jeden po drugim filmów o Avengersach. "Avengers: Secret Wars" będzie miał premierę 5 maja 2026 roku.

Studio Disneya poinformowało też o datach premier trzech innych filmów. To kolejno "Chevalier" (7 kwietnia 2023), "A Haunting in Venice" (15 września 2023) i "Kingdom of the Planet of the Apes" (24 maja 2024). Przy okazji ujawniono też datę premiery filmu Disneya/Marvela, którego tytuł pozostaje tajemnicą. Pojawi się on w kinach 14 lutego 2025 roku.