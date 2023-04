"Blade": Mia Goth dołączyła do obsady filmu. W roli zabójcy wampirów Mahershala Ali

Mia Goth dołączyła do obsady filmu "Blade"

Kiedy Mia Goth nie otrzymała w tym roku nominacji do Oscara, zaczęto o niej coraz więcej pisać. Zdaniem wielu krytyków, młoda aktorka zasłużyła na nominację i jej pominięcie było dużym błędem. Teraz, po dołączeniu do Kinowego Uniwersum Marvela, będzie o niej jeszcze głośniej.

Ubiegły rok przyniósł dwie przełomowe role w karierze Mii Goth. Były to występy w filmach "X" i "Pearl" - niskobudżetowych niezależnych horrorach, które podbiły serca widzów, a także box-office. Obydwie produkcje to część trylogii, którą zakończy teraz "MaXXXine". Zdjęcia do tego filmu, w którym również będzie można zobaczyć Mię Goth, rozpoczęły się przed kilkoma dniami w Los Angeles.

Zdjęcia do "Blade'a" również powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku. Aktualnie premiera tego filmu zaplanowana została na 6 września 2024 roku. Fani czekają na tę produkcję od dawna. Została ona ogłoszona jeszcze w 2019 roku jako reboot komiksowej serii filmowej pod tym samym tytułem, w której w latach 1998-2006 występował Wesley Snipes. Teraz w roli zabójcy wampirów Blade’a wystąpi Mahershala Ali, na którego koncie są dwa Oscary za role w filmach "Moonlight" i "Green Book".

Nowego "Blade'a" reżyseruje Yann Demange ("Kraina Lovecrafta") według scenariusza Michaela Starburry’ego ("Jak nas widzą"). Niewiele wiadomo o szczegółach tego projektu. Z nielicznych przecieków wynika, że ma być o wiele bardziej mroczny niż inne komiksowe produkcje Marvela. W obsadzie filmu są jeszcze Aaron Pierre i Delroy Lindo.

Zanim Mia Goth wejdzie na plan nowego "Blade’a", musi ukończyć zdjęcia do filmu "MaXXXine", w którym gra tytułową rolę. U jej boku wystąpią m.in. Elizabeth Debicki, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Lily Collins, Halsey, Giancarlo Esposito oraz Kevin Bacon.

"To największa opowieść z całej trylogii, a stawka będzie najwyższa, choć do tej pory Maxine przeszła już przez wiele. Dlatego, kiedy spotykamy ją w tym nowym świecie podziemnych produkcji VHS w Los Angeles lat 80., jest siłą, z którą należy się liczyć. Czekają ją naprawdę dzikie przygody" - powiedziała o swojej roli Goth cytowana przez portal "Variety".

