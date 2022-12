"Black Adam" to pierwszy w historii film fabularny, który opowiada historię tytułowego bohatera, znanego z komiksów wydawnictwa DC. Obraz wyreżyserował Jaume Collet-Serra ( "Wyprawa do dżungli" ). W tytułową rolę wciela się Dwayne Johnson .



"Black Adam": Fabuła i gwiazdy

W starożytnym Kahndaqu niewolnik Teth Adam otrzymał nieograniczoną moc bogów. Wykorzystał ją jednak do zemsty, za co został uwięziony. Teraz, 5000 lat później, odzyskuje wolność i ponownie wymierza światu mroczną sprawiedliwość. Po odmowie poddania się Teth Adam musi się zmierzyć ze współczesnymi herosami, znanymi jako Stowarzyszenie Sprawiedliwości. Tworzą je Hawkman, Doktor Fate, Atom Smasher i Cyclone. Ich celem jest ponowne uwięzienie Adama na wieki...

Oprócz Dwayne'a Johnsona w filmie wystąpili Aldis Hodge w roli Hawkmana, Noah Centineo w roli Atom Smashera, Quintessa Swindell w roli Cyclone, Sarah Shahi , Marwan Kenzari , Mohammed Amer, Bodhi Sabongui i Pierce Brosnan jako Doktor Fate.

Produkcja jeszcze przed premierą budziła spore kontrowersje. Jednym z powodów była autocenzura. Pierwotnie film miał otrzymać bowiem kategorię wiekową R, co oznaczało, że widzowie poniżej 17. roku życia mogliby go obejrzeć jedynie w towarzystwie opiekunów. Twórcy postanowili więc wprowadzić zmiany, dzięki którym "Black Adam" otrzyma niższą kategorię wiekową PG-13. Żeby osiągnąć ten cel... aż cztery razy przemontowywali gotowy film.



"Black Adam": Kinowy zawód

Na pewno nie tak szefowie studia Warner Bros. wyobrażali sobie również wprowadzenie do kin swojego filmu. Nowy superbohater, który miał "zachwiać hierarchią władzy" w produkcjach DC Films, nie porwał jednak widzów na tyle, by twórcy mogli odtrąbić sukces. Film zarobił dotąd na całym świecie niespełna 400 milionów dolarów. A to znaczy, że studio musi się liczyć ze stratą.



Wszystko dlatego, że budżet filmu szacowany jest na około 195 milionów dolarów. Do tego należy doliczyć koszty marketingu, które dla takiego widowiska wynieść mogą 80-100 milionów.



Specjaliści szacują, że aby "Black Adam" zaczął się zwracać, musi zarobić w kinach na całym świecie przynajmniej 400 milionów dolarów. Ta kwota może być jednak trudna do osiągnięcia, bo połowa zysków osiągniętych w kinach trafia do kieszeni ich właścicieli. To wszystko sprawia, że straty, które mogą ponieść producenci filmu, szacowane są nawet na 100 milionów dolarów.

Czy szansą na uratowanie tej sytuacji, jest pojawienie się filmu w ofercie HBO Max? Szybko się przekonamy. Premiera już w piątek, 16 grudnia.