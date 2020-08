Bjork wraca do aktorstwa. Zagra wiedźmę

Robert Eggers to jedno z najgorętszych nazwisk we współczesnym kinie grozy. Zapracował na to miano zaledwie dwoma filmami. „Czarownicą: Bajką ludową z Nowej Anglii” z 2015 roku oraz zeszłorocznym „Lighthouse”. Kolejny filmem Eggersa będzie poświęcony Wikingom film „The Northman”. W jednej z ról wystąpi w nim popularna islandzka wokalistka Bjork, która wcieli się w postać wiedźmy.

Kinowym debiutem Bjork była głośna rola w "Tańcząc w ciemnościach" Larsa von Triera /Santiago Felipe /Getty Images

Bjork to najnowszy nabytek w obsadzie filmu Eggersa. W głównej roli w "The Northman" wystąpi Alexander Skarsgard, który wcieli się w postać nordyckiego księcia ruszającego na ścieżkę zemsty po tym, jak zamordowany został jego ojciec. W pozostałych rolach zobaczymy też Nicole Kidman, Billa Skarsgarda oraz Willema Dafoe i Anyę Taylor-Joy, którzy wystąpili już w poprzednich filmach Eggersa.



Zdjęcia do filmu Eggersa miały rozpocząć się na początku tego roku jednak plany pokrzyżowała pandemia COVID-19. Na potrzeby produkcji, w Irlandii Północnej wybudowano imponujące dekoracje. Ekipie nie dane było z nich skorzystać - zaledwie na tydzień przed początkiem zdjęć plany filmowe na całym świecie zostały zamknięte z powodu koronawirusa.



Sytuacja związana z pandemią pozwoliła w końcu na rozpoczęcie zdjęć do filmu "The Northman". Eggers napisał do niego również scenariusz we współpracy z islandzkim poetą Sjonem Sigurdssonem. W irlandzkich gazetach pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu, a ekipa filmowa widziana była m.in. w Antrim Hills leżącym nieopodal nadmorskiego miasta Larne.



Filmowcy nie próżnowali w trakcie pandemii. Jak przyznał wcześniej Eggers w jednym z wywiadów, członkowie ekipy w miarę możliwości pracowali nad rzeczami potrzebnymi do filmu. "Malutka grupa wciąż pracuje. Płatnerze szykują zbroje, powstają protezy. Razem z operatorem Jarinem Blaschke pracujemy z artystą od storyboardów. Jest wiele rzeczy, które trzeba stworzyć" - mówił reżyser.



"W filmie jest tak wiele lokacji. Nieustannie szukamy nowych, budujemy tam dekoracje. Stworzyliśmy wszystkie te światy, zbudowaliśmy wioski, stworzyliśmy tysiące kostiumów i rekwizytów, uczyliśmy konie wszystkich sztuczek, które muszą znać" - wyliczał też Eggers, wskazując na skalę powstającego właśnie filmu.