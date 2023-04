Billy Porter: Czuję tę samą wściekłość, co James Baldwin

I to właśnie na podstawie tej książki powstanie film, w którym główną rolę zagra Billy Porter. Aktor wraz z Danem McCabe’em napisze on także scenariusz do filmu oraz będzie pełnić obowiązki producenta. Porter podkreśla, że o przeniesieniu historii Baldwina na duży ekran marzył od dawna, gdyż jest on dla niego ogromnym autorytetem. "Często czuję tę samą wściekłość, którą on odczuwał i o której pisał. James Baldwin utorował nam drogę. Zamierzam przekazać jego niezwykłe dziedzictwo przyszłym pokoleniom" - powiedział gwiazdor serialu "Pose" w rozmowie z "Variety".

W 2019 roku aktor zacytował słynnego pisarza podczas pamiętnej przemowy, którą wygłosił odbierając statuetkę Emmy. "Wiele lat zajęło mi wymiotowanie całego brudu, który wpajano mi na mój temat i w który niemal uwierzyłem, zanim zacząłem stąpać po tej ziemi, jakbym w istocie miał prawo tu być" - powiedział ze sceny Porter. Te słowa to fragment eseju Baldwina "They Can’t Turn Back" z 1960 roku.

Realizacją filmowej biografii działacza zajmie się studio Allen Media Group. "Podchodzimy do tego projektu z wielką pasją. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że będziemy mogli podzielić się ze światem fenomenalną historią Jamesa Baldwina. Talent i zaangażowanie Billy’ego Portera i Dana McCabe’a stanowią największą siłę tej wyjątkowej, epickiej opowieści" - skomentował w oświadczeniu dyrektor generalny wytwórni Byron Allen. Szczegóły dotyczące pozostałych członków obsady, reżysera czy spodziewanej daty premiery produkcji, nie zostały na razie ujawnione.