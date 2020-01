Billie Eilish zaśpiewa piosenkę do nowego Jamesa Bonda "No Time To Die"

Twórcy "Nie czas umierać" ("No Time To Die") - nowego filmu o przygodach Jamesa Bonda - potwierdzili, że piosenkę promującą produkcję stworzy 18-letnia gwiazda Billie Eilish.

Billie Eilish w Los Angeles w 2019 roku

"Bille Eilish zaśpiewa tytułową piosenkę do filmu "No Time To Die". 18-latka napisała utwór ze swoim bratem Finneasem. Billie jest najmłodszą artystką w historii, która stworzyła kompozycję promującą film o Jamesie Bondzie" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

18-letnia Billie Eilish to muzyczne objawienie ostatnich miesięcy. Mająca irlandzkie i szkockie korzenie nastolatka urodziła się 18 grudnia 2001 roku w Los Angeles. Jest córką znanej w show-biznesie pary - aktorów Maggie Baird i Patricka O'Connella.

Jej kariera ruszyła z kopyta po publikacji na Soundcloudzie utworu "Ocean Eyes". Numer rozszedł się po sieci, a Billie szybko podpisała kontrakt z Interscope Records, jedną z największych wytwórni na świecie.



Młoda artystka swoje kompozycje tworzy wraz z bratem, tekściarzem Finneasem O'Connellem.

29 marca 2019 roku do sprzedaży trafił debiutancki album Billie - "When We Fall Asleep, Where Do We Go?" - na którym znalazły się takie przeboje jak "Bury a Friend" (sprawdź), "Wish You Were Gay" (posłuchaj) oraz "You Should See Me In Crown" (posłuchaj).



Płyta została wysoko oceniona przez dziennikarzy na całym świecie, a w samych superlatywach o Eilish wypowiadali się dziennikarze NME, Variety, "The Guardian" i Pitchforka. Album trafił również do najważniejszych podsumowań minionych 12 miesięcy w muzyce.

18-letnia artystka została też nominowana do sześciu statuetek Grammy, w tym w najważniejszych kategoriach: album roku, nagranie roku, utwór roku, i najlepszy nowy artysta.



Premiera najnowszej produkcji opowiadającej o przygodach Jamesa Bonda - "Nie czas umerać" ("No Time To Die") - zapowiedziana została na 3 kwietnia.



"Nie czas umierać" 1 / 7 Daniel Craig w scenie z filmu "Nie czas umierać" Źródło: materiały dystrybutora udostępnij

W roli Jamesa Bonda już po raz piąty wystąpi Daniel Craig. Aktor po raz pierwszy zagrał rolę agenta 007 w "Casino Royale" (2006), a potem powtórzył ją w "Quantum of Solace" (2008), "Skyfall" (2012) i "Spectre" (2015).



W obsadzie "Nie czas umierać" ("No Time To Die") znaleźli się aktorzy z "bondowskiej rodziny": Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright i Christoph Waltz, a dołączyli do nich Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen oraz nagrodzony Oscarem za rolę Freddy’ego Mercury’ego Rami Malek, który wcielił się w czarny charakter.