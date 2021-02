"​Billie Eilish: Świat lekko zamglony": Premiera dokumentu o wokalistce 26 lutego [zwiastun]

Powstał film dokumentalny o Billie Eilish. W produkcji "Billie Eilish: świat lekko zamglony" zobaczymy popularną wokalistkę w trasie, na scenie i w rodzinnym domu podczas pracy nad debiutanckim albumem, który zmienił jej życie. Premiera filmu 26 lutego w Apple TV+.

Billie Eilish zaśpiewała piosenkę do nowego Bonda / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

Billie Eilish to obecnie jedna z największych i najmłodszych gwiazd muzyki pop. 19-latka szturmem podbiła listy przebojów i zdobyła najważniejsze nagrody w branży muzycznej, m.in. pięć nagród Grammy.



Jest ponadto najmłodszą artystką w historii, która napisała i wykonała piosenkę do filmu o Jamesie Bondzie "Nie czas umierać". Producentem utworu jest jej brat - Finneas.

Mająca irlandzkie i szkockie korzenie nastolatka urodziła się 18 grudnia 2001 roku w Los Angeles. Jest córką znanej w show-biznesie pary - aktorów Maggie Baird i Patricka O'Connella.

Jej kariera ruszyła z kopyta po publikacji na Soundcloudzie utworu "Ocean Eyes". Numer rozszedł się po sieci, a dziewczyna szybko podpisała kontrakt z Interscope Records, jedną z największych wytwórni na świecie.

29 marca 2019 roku do sprzedaży trafił debiutancki album Billie - "When We Fall Asleep, Where Do We Go?" - na którym znalazły się takie przeboje jak "Bury a Friend", "Wish You Were Gay" oraz "You Should See Me In Crown".

Dokument "Billie Eilish: świat lekko zamglony" to opowieść o dojrzewaniu słynnej wokalistki i kompozytorki oraz jej drodze na szczyty. Wyreżyserowany przez R.J. Cutlera film to intymne spojrzenie na życie nastolatki, która w wieku 17 lat wkroczyła w wielki świat.



Obraz ma być dystrybuowany w kinach na całym świecie przez NEON, a światowa premiera dokumentu w Apple TV+ już 26 lutego 2021 roku.

