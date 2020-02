Billie Eilish i "No Time To Die". Premiera utworu do nowego Bonda!

Pojawił się oczekiwany przez fanów Jamesa Bonda utwór przewodni do filmu "Nie czas umierać". Piosenkę "No Time To Die" wykonała młodziutka wokalistka Billie Eilish. Najnowsza część przygód Agenta 007 trafi do polskich kin 3 kwietnia.

Billie Eilish zaprezentowała piosenkę do nowego Bonda / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

Razem z premierą utworu pojawił się kolejny zwiastun nowego Bonda.

Reklama

18-letnia Billie Eilish jest laureatką 5 nagród Grammy, mimo to po ogłoszeniu, że to właśnie ona wykona przewodni utwór do kolejnego filmu o Jamesie Bondzie - w sieci zawrzało.

Eilish zarzucano brak doświadczenia i zbyt młody wiek. Fani Agenta 007 obawiali się, że młodziutkiej artystce nie uda się oddać ducha kultowej serii.

Sama gwiazda nie ukrywała swojego zaskoczenia, w końcu główne piosenki w filmach o Bondzie są równie kultowe jak same filmy. Czy wykonanie 18-latki wpisuje się w bondowy kanon? Oceńcie sami.

Wideo Billie Eilish - "No Time To Die"

Sprawdź tekst "No Time to Die" w serwisie Tekściory.pl!

"Nie czas umierać" ma być ostatnim filmem, w którym w rolę Jamesa Bonda wcieli się Daniel Craig. Reżyserem jest Cary Joji Fukunaga. Za zdjęcia odpowiada Linus Sandgren.

W obsadzie 25. części serii pojawią m.in. Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw i Jeffrey Wright, a także Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen i Rami Malek.



O czym opowiada film "Nie czas umierać"?

James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.

Wideo "No Time To Die" [trailer 2]

W obsadzie "Nie czas umierać" ("No Time To Die") znaleźli się aktorzy z "bondowskiej rodziny": Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright i Christoph Waltz, a dołączyli do nich Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen oraz nagrodzony Oscarem za rolę Freddiego Mercury'ego Rami Malek, który wcielił się w czarny charakter.