Urodzony w 1990 roku w Sztokholmie Bill Skarsgard to jeden z synów słynnego aktora, Stellana Skarsgarda. Jego bracia, Alexander, Gustaf i Valter również działają w branży aktorskiej.



Bill pokazał się światu rolą Pennywise'a w filmie "To", będącym adaptacją powieści autorstwa Stephena Kinga o tym samym tytule. W ostatnich latach aktora można było oglądać m.in. w drugiej części "Deadpoola", kontynuacji "To", filmie Marvela "Eternals", horrorze "Barbarzyńcy" oraz najnowszej części z serii "John Wick". W 2024 roku zobaczymy go w trzech gorących produkcjach: "Kruk", "Lord of War" i "Nosferatu".

Bill Skarsgard stanął przed sądem

Jak donosi TMZ, Bill Skarsgard w środę został skazany przez sąd w Sztokholmie. Aktor został aresztowany na lotnisku Arlanda w październiku zeszłego roku. Przed sądem przyznał się do posiadania 2,43 g marihuany.

Tabloid donosi, że aktor współpracował z organami ścigania i nie grozi mu kara więzienia. Sąd nakazał Skarsgardowi zapłatę 40 tys. koron grzywny.

Skarsgardowie - najpopularniejszy aktorski klan?

Skarsgardowie to najbardziej znany szwedzki klan aktorski. Głowa rodziny, czyli legendarny już aktor Stellan Skarsgard, zyskał sławę dzięki takim produkcjom jak "Przełamując fale", "Thor", "Buntownik bez powodu", "Mamma Mia!" czy serialowi "Czarnobyl". Aktor ma ośmioro dzieci, z czego większość poświęciła się aktorstwu. Najstarszy z braci Skarsgardów, Alexander podbił serca widzów jako Eric Northman w opowieści o wampirach, czyli "Czystej krwi". Widzowie, i krytycy docenili go za rolę w "Wielkich kłamstewkach", za którą otrzymał nagrodę Emmy. W 2022 roku wyszedł "Wiking" - film w reżyserii Roberta Eggersa, w którym wciela się w głównego bohatera. Ostatnio mogliśmy oglądać go w serialu "Sukcesja".

Gustaf Skarsgard znany jest fanom seriali z roli Flokiego w "Wikingach" i Karla Stranda widowisku "Westworld". Kolejnym z braci, który osiągnął sukces jest Bill. Aktor zachwycił widzów jako Pennywise w dwóch częściach filmu "It", na podstawie powieści Stephena Kinga. Na małych ekranach mogliśmy zobaczyć go w "Castle Rock", "Hemlock Grove" i netfliksowym "Clarku" - serialu o losach szwedzkiego kryminalisty, Clarka Olaffsona.

Najmłodszy z czwórki aktorów, Valter, gra na razie w szwedzkich produkcjach. Z rodzinną tradycją zerwali Sam i Eija. Córka Stellana jest modelką, Sam - lekarzem.