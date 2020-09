Bill Murray: Dzień świra

Kiedy myślimy o Billu Murrayu, do głowy przychodzi nam automatycznie jeden tytuł - "Dzień świstaka". Gdyby jednak urodził się w Polsce, z pewnością kojarzylibyśmy go z "Dniem świra". W poniedziałek, 21 września, najbardziej ekscentryczny z amerykańskich aktorów obchodzi 70. urodziny.

Dwie popularne produkcje: "Łowcy duchów" (1984) i "Dzień świstaka" (1993) oraz triumfalny powrót w filmie Sofii Copppoli "Między słowami" (2003) - te trzy tytuły to najważniejsze momenty w 40-letniej karierze Billa Murraya. Ale niekomercyjna sława tego najbardziej niekonwencjonalnego hollywoodzkiego aktora wykracza daleko poza kinowe role. Nie wszyscy wiedzą, że Bill Murray debiutował przed publicznością w legendarnym programie satyrycznym "Saturday Night Live", który dla amerykańskiej telewizji był w latach 70. tym, czym "Latający cyrk Monty Pythona" w Anglii lat 60. Do programu skaperował go John Belushi - największa nadzieja amerykańskiej telewizji i kina. Murray zadebiutował w show w drugim sezonie na antenie, w 1976 roku, zastępując Chevy'ego Chase'a.

Kinową karierę Bill Murray rozpoczął od współpracy z reżyserem Haroldem Ramisem (i aktorem Chevym Chase'em) na planie "Golfiarzy". Dwa lata później oglądaliśmy go w drugoplanowej roli w głośnym "Tootsie", gdzie wcielił się w przyjaciela postaci granej przez Dustina Hoffmana.

Jedną z niezapomnianych kreacji Bill Murray stworzył w filmie "Pogromcy duchów" (1984). Aktora oglądaliśmy także w sequelu, jednak Murray za nic w świecie nie chciał zgodzić się po latach na kolejny powrót do serii. Gwiazdor został jednak namówiony przez reżysera "Ghostbusters 3" - Paula Feiga, który osobiście spotkał się z Murrayem. To właśnie sam aktor wpadł na pomysł , aby nowa ekipa "Pogromców duchów" była absolutnie sfeminizowana. Zaproponował nawet kandydatury Melissy McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon i Leslie Jones do głównych ról. Pomysł został zaakceptowany, a wyżej wymienione aktorki zakontraktowane.

Z Haroldem Ramisem, reżyserem "Pogromców duchów", Murray spotkał się ponownie w na planie "Dnia świstaka" (1993). Aktor wcielił się tam w prezentera pogody Phila Connorsa, który wybiera się do miasteczka Punxsutawney, by, jak co roku, przeprowadzić relację z tytułowego Dnia Świstaka. Szybko zorientuje się jednak, że nie może opuścić nielubianego przez siebie miejsca. Co więcej, każdy kolejny dzień jest powtórzeniem poprzedniego. Fraza "dzień świstaka" weszła do potocznego języka jako określenie sytuacji, która powtarza się w nieskończoność.

Przypominającą bohatera "Dnia świstaka" postać Murray zagrał już 5 lat wcześniej w komedii "Wigilijny show" będącej współczesną wersją "Opowieści wigilijnej" Karola Dickensa. Wcielił się w niej w cynicznego producenta telewizyjnego, który tuż przed zbliżającym się Bożym Narodzeniem jest nawiedzany przez... duchy. Obraz okazał się kasowym sukcesem, głównie dzięki marketingowym nawiązaniom do "Ghostbusters" "Bill Murray znów walczy z duchami. Różnica jest taka, że teraz jest ich trzy na jednego" - brzmiała reklama filmu.

Sofia Coppola z rozbawieniem wspomina próby skontaktowania się z Billem Murrayem, któremu chciała zaproponować rolę w "Między słowami". Nie od dziś wiadomo, że aktor nie ma ani agenta, ani rzecznika prasowego (nie wspominając o styliście). Jedyną szansą na zainteresowanie Murraya daną rolą jest skontaktowanie się z jego sekretarką. Automatyczną sekretarką. Coppola zdradza, że w próbie "podejścia" Murraya zdecydowała się na desperacki wyczyn. Zadzwoniła do Ala Pacino, który - jak słyszała - ma dom w tej samej miejscowości pod Nowym Jorkiem, co jej wymarzony aktor. Wyobrażacie sobie zadzwonić do Ala Pacino nie po to, by zaproponować mu rolę, tylko spytać się: "Cześć Al, nie znasz przypadkiem Billa Murraya?".

Wideo Suntory Time! - Lost in Translation (1/10) Movie CLIP (2003) HD

Problemy ze skontaktowaniem się z Murrayem dotyczą nie tylko tzw. ludzi "z branży", ale też przyjaciół aktora. Jim Jarmusch, u którego Murray zagrał w "Broken Flowers" oraz w "The Limits of Control" - przyznał jakiś czas temu, że ustalając program nowojorskiej edycji muzycznego festiwalu All Tomorrow's Parties, którego został kuratorem, uwzględnił ekscentrycznego gwiazdora. "Zaprosiłem Billa Murraya, żeby wpadł tylko się pobujać, ale nie odpowiedział. Myślę, że spodobałoby mu się, ale naprawdę nie wiem, gdzie on teraz jest" - Jarmusch przyznał w rozmowie z serwisem Pitchfork. Murray wystąpił też u boku dwóch członków zespołu Wu-Tang Clan w jednej z nowelek omnibusowego filmu Jarmuscha "Kawa i papierosy", wcielając się w postać... ukrywającego swoją tożsamość Billa Murraya.