"Big Lebowski 2" powstanie? Jeff Bridges publikuje tajemnicze wideo

W ciągu ponad dwadziestu lat od swej premiery "Big Lebowski" braci Coen doczekał się sporej grupy wiernych fanów. Niedawno Jeff Bridges opublikował na swoich profilach w mediach społecznościowych film, który może być zapowiedzią kontynuacji przygód bohaterów kultowej produkcji.

Jeff Brisges, John Goodman i Steve Buscemi w filmie "Big Lebowski" /Album Online / East News

W 15-sekundowym wideo Bridges pojawia się jako Koleś, główny bohater "Big Lebowskiego". Następnie pada data - 03.02.2019. W pierwszej chwili można wywnioskować, że wtedy zobaczymy pełny zwiastun filmu.



Reklama

Niestety, może nie chodzić o film pełnometrażowy. Trzeciego lutego ma miejsce finał Super Bowl, największe wydarzenie w amerykańskiej telewizji. Czas antenowy w bloku reklamowym jest wtedy niewiarygodnie wysoki, a widzowie mogą zobaczyć zwiastuny megahitów oraz reklamy ze specjalnymi występami gwiazd.

Stąd też większość internautów przypuszcza, że nie ma co liczyć na kontynuację losów Kolesia. Przewidują oni, że kreowana przez Bridgesa postać po prostu pojawi się w którejś z reklam.

"Big Lebowski" opowiadał historię Jeffrey'a "Kolesia" Lebowskiego, byłego hipisa i obiboka, którego życie ogranicza się do palenia marihuany i kręgli. Pewnego dnia zostaje napadnięty, a jeden z agresorów sika na jego dywan. Koleś dowiaduje się, że pomylono go z milionerem Jeffem "Big" Lebowskim. Bohater udaje się do bogacza z prośbą o rekompensatę strat moralnych. Trafia tym samym w sam środek groteskowej intrygi.



O przyszłości Kolesia przekonamy się już 3 lutego 2019 roku.