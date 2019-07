"Big Brother": Madzia Wójcik z tajemniczym mężczyzną. Co z Olehem?

Magda Wójcik i Oleh Riaszeńczew poznali się w "Big Brotherze". Po jakimś czasie pomiędzy uczestnikami programu nawiązała się romantyczna relacja. Oleh wyznawał Madzi miłość, jednak gdy w końcu odpadł z programu, w głowie późniejszej zwyciężczyni reality show zaczęło rodzić się wiele wątpliwości. Po zakończeniu "Big Brothera" wszystko szczęśliwie sobie wyjaśnili i zdecydowali się spróbować stworzyć poważny związek. Zaczęli spędzać ze sobą czas, próbując się lepiej poznać. Tymczasem w sieci pojawiło się zdjęcie przedstawiające Wójcik z innym mężczyzną...

Na początku niewiele wskazywało na to, że uczestników reality show może coś połączyć. Jednak w końcu Oleh wyznał Magdzie miłość i zaczął snuć plany na przyszłość. Jeszcze podczas pobytu w domu Wielkiego Brata poruszał temat ślubu i dzieci. Widać było, że młodzieniec podchodzi do tego związku bardzo poważnie.

Jego relacja z Madzią jednak mocno się popsuła, gdy Riaszeńczew odpadł z programu, a Wójcik została pozostawiona sama z wątpliwościami, które mnożyły się w jej głowie. Pod koniec trwania programu ich dalsza znajomość stała pod znakiem zapytania.

Kiedy Magda wygrała "Big Brothera" i w końcu znalazła się "na wolności", parze udało się wszystko między sobą wyjaśnić i oczyścić atmosferę. Podjęli decyzję, że chcą spróbować stworzyć związek na poważnie. Zaczęli spędzać ze sobą dużo czasu, bo - jak często podkreślała Wójcik - muszą najpierw dobrze się poznać. Oboje mogą liczyć na wsparcie fanów, bo wiele osób kibicuje ich relacji. Tymczasem na profilu Magdy Wójcik na Instagramie pojawiło się zdjęcie, które wzbudziło wśród nich spory niepokój.

Magda Wójcik opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje z innym niż Oleh mężczyzną w polu kukurydzy. To wystarczyło, by pojawiły się spekulacje dotyczące kryzysu w jej związku, a nawet domysły o jego zakończeniu. Emocje podsyciła kolejna fotografia - która pojawiła się na profilu owego "tajemniczego" mężczyzny. Zdjęcie zostało wykonane podczas tej samej sesji, jednak para nie tylko się na nim przytula - mężczyzna całuje Magdę w policzek.

Fani od razu zaczęli dopytywać, kim jest chłopak ze zdjęcia. "Odstawiłaś definitywnie Olka? Przez miesiąc na twoim koncie nie wystawiłaś ani jednego zdjęcia w parze z Olkiem i tylko kilka w grupie, ale tam był tylko na przystawkę, a dziś widzę zdjęcie w parze z Filipem. Na jego koncie jest podobne zdjęcie, pewnie dalszy ciąg tej akcji, gdy on ciebie całuje w policzek, podczas gdy ty jesteś bardzo zadowolona. Teraz widzę jego komentarz z serduszkiem. Czy to twoja nowa sympatia?" - analizuje jeden z internautów.

Obserwatorzy zasypali Wójcik również pytaniami o Oleha. "Magda, gdzie jest Olek?" - zastanawiają się fani. "Oleh pewnie zazdrosny" - stwierdziła jedna z komentujących osób. Na te słowa postanowił zareagować sam Riaszeńczew, którego komentarz właściwie wyjaśnił całą sytuację. "Ja to zdjęcie robiłem. Także nie jestem" - napisał. Fotografie z Magdą skomentował również sam Filip, bo tak ma na imię - jak się okazuje - przyjaciel zwyciężczyni "Big Brothera". "To moja przyjaciółka, nigdy w życiu nie pocałowałeś przyjaciółki w policzek?" - napisał w odpowiedzi na jeden z komentarzy. "Olek robił to zdjęcie" - dodał, potwierdzając słowa Riaszeńczewa.

Autor: Maria Staroń