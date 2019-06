Beyonce zaśpiewała dla "Króla Lwa"

W sieci pojawił się fragment kompozycji Eltona Johna z filmu "Król Lew". Utwór zaśpiewała Beyonce przy wsparciu Donalda Glovera, znanego także jako raper Childish Gambino.

Czy fanom spodoba się legendarne "Can You Feel The Love Tonight" w wykonaniu Beyonce? /Kevin Mazur /Getty Images

Beyonce to supergwiazda, która sprzedała na całym świecie ponad 118 milionów płyt. W nowej produkcji studia Disneya przypadła jej rola Nali, przyjaciółki Simby. Ale oczywiście nagrała też ścieżkę dźwiękową filmu.



W głównej roli usłyszymy Donalda Glovera, znanego także jako raper Childish Gambino.

I właśnie ta para zaśpiewała wspólnie "Can You Feel The Love Tonight", kompozycję Eltona Johna z oryginalnego filmu.

W nowym filmie "Król Lew" James Earl Jones ponownie pojawi się, jako Mufasa. Z kolei John Oliver użyczyło głosu Zazu, Chiwetel Ejiofor Skazie, Alfre Woodard matce Simby - Sarabi. Ponadto Billy Eichner i Seth Rogen zagrają Timona i Pumbę.

Beyonce oraz wytwórnia Disneya doszli do porozumienia z twórcą oryginalnych utworów, Eltonem Johnem, dzięki czemu będzie można zrealizować nowe interpretacje hitów z animacji z 1994 roku.

Wideo "Król Lew": Can You Feel The Love Tonight?

Za możliwość przygotowania coverów takich przebojów jak "Circle of Life" czy "Can You Feel The Love Tonight" zapłacono ponoć ponad 10 milionów dolarów. Hans Zimmer raz jeszcze czuwać będzie nad muzyką. Projekt szykuje reżyser Jon Favreau ("Księga dżungli"). Disney wyznaczył premierę na 19 lipca 2019 roku.

Film "Król Lew" oryginalnie na ekrany kin wszedł w 1994 roku i zdobył dwa Oscary. Przez krytyków bajka opisywana była jako przeznaczone dla dzieci połączenie "Hamleta" i "Makbeta". Film doczekał się kontynuacji "Król Lew II: Czas Simby" oraz "Król Lew III. Hakuna Matata".