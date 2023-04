Bette Davis: Urodzona gwiazda

Bette Davis urodziła się 5 kwietnia 1908 roku. Ojciec był adwokatem, a matka cenioną portrecistką. O karierze aktorskiej zaczęła marzyć jako 13-latka, po obejrzeniu w 1921 roku filmu "Czterech jeźdźców Apokalipsy" z Rudolfem Valentino. Zaczęła grać w teatrze, tu zobaczyli ją hollywoodzcy łowcy talentów i w 1931 roku zadebiutowała w filmie "Zła siostra". Kiedy zainteresowała się nią wytwórnia braci Warner, zaczęła się jej wielka kariera.

Pierwszym sukcesem okazała się film "W niewoli uczuć" (1934), w którym, jak pisze Stanisław Janicki, "zaprezentowała zupełnie inny typ kobiety - niezależnej, niezważającej na normy i zasady". Rok później za rolę w filmie "Kusicielka" - dramacie młodej aktorki, która znalazła się w szponach alkoholizmu - otrzymała pierwszego Oscara. W 1938 roku za kreację w filmie "Jezebel" (w Polsce film był wyświetlany z dodatkiem w tytule: "Dzieje grzesznicy") przyznano jej drugiego Oscara.

Kolejne filmy przynosiły jej kolejne nominacje do Oscarów. Bette Davis była pod tym względem rekordzistką - od 1939 do 1943 roku regularnie otrzymywała nominacje w kategorii "najlepsza aktorka".

Zdjęcie Bette Davis w filmie "Wszystko o Ewie" / Bettmann / Getty Images

Batte Davis: Apodyktyczna i wybuchowa na planie

Do historii kina przeszły również jej role w filmach "Wszystko o Ewie" z 1950 roku i "Co się zdarzyło Baby Jane?" z 1962 roku.



Film "Wszystko o Ewie" był opowieścią o rywalizacji między królową sceny a młodą adeptką, która chce zająć jej miejsce. Tytuł zdobył 6 Oscarów i 14 nominacji do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej - to był rekord na owe czasy!



Na szczególną uwagę zasługuje film "Co się zdarzyło Baby Jane?", w którym główne bohaterki, które są siostrami, zagrały - rywalizujące ze sobą od lat - Bette Davis i Joan Crawford . Twórcy nie przewidzieli, jaka burza rozpęta się na planie.

Podczas kręcenia filmu aktorki dały sobie w kość. W scenie zrzucania Crawford ze schodów Davis postarała się, by aktorka zgromadziła całą kolekcję siniaków. W innej scenie kopała Crawford w głowę tak gwałtownie, że partnerce trzeba było założyć kilka szwów. Z kolei Crowford podczas sceny, gdy Davis ciągnęła ją po podłodze, włożyła do kieszeni swojego kostiumu kilka ciężkich przedmiotów, przez co filigranowa koleżanka doznała urazu kręgosłupa.

Nie wszystko w jej zawodowej karierze się udało, nie zawsze podejmowała dobre decyzje. Marzyła o roli Scarlett w "Przeminęło z wiatrem", ale jej nie dostała. Za to odrzuciła propozycję zagrania w "Tramwaju zwanym pożądaniem" i "Kto się boi Virginii Woolf?". Vivien Leigh i Liz Taylor zrobiły z tych ról arcydzieła.



Miała trudny, apodyktyczny charakter. Potrafiła być jednocześnie wspaniała i odpychająca. "Musiałam być twarda. Nie chciałam, by wszyscy się dowiedzieli, że naprawdę jestem delikatna i słaba" - wyznała pod koniec życia.



Zdjęcie Bette Davis i Sian Barbara Allen w filmie "Scream, Pretty Peggy" (1973) / American Broadcasting Companies / Getty Images

Batte Davis: Burzliwe życie prywatne

Życie prywatne Batte Davis było bardzo burzliwe. Cztery razy wychodziła za mąż: po raz pierwszy za muzyka, drugi - za biznesmena, trzeci - za malarza. Czwartym mężem był aktor. Żadne z małżeństw nie trwało długo.

Z pierwszym mężem, muzykiem Harmonem Nelsonem, rozwiodła się po sześciu latach. Mąż z trudem znosił fakt, że to ona jest bardziej znana i dwa razy nakłonił ją do aborcji. Drugi mąż Batte Davis, pilot i biznesmen Arthur Farnsworth, trzy lata po ślubie zginął w wypadku. Związek z malarzem Williamem G. Sherrym trwał pięć lat. To z nim aktorka miała córkę Barbarę. Ich małżeństwo skończyło się przez alkohol i awantury.

Ostatnim mężem gwiazdy był aktor Gary Merrill, z którym przeżyła 10 lat. Para adoptowała dwoje dzieci, jedno z nich okazało się upośledzone i aktorka umieściła je w specjalistycznym ośrodku.

Pod koniec życia aktorka ciężko chorowała. Najpierw zdiagnozowano u niej raka piersi. Po mastektomii doznała wylewu i częściowego paraliżu. Przeżyła też kilka zawałów serca.

W 1985 roku jej córka Barbara opublikowała wspomnienia "My Mothers Keeper", opisując w nich dzieciństwo jako nieustający koszmar, a swą matkę jako "apodyktyczną, notoryczną, groteskową alkoholiczkę". To był dla Bette Davis cios. Na tę obraźliwą publikację odpowiedziała książką "To nie tak!". Rozgoryczona Davis wydziedziczyła córkę, umieszczając w testamencie tylko przybranego syna Michaela i wieloletnią sekretarkę Kathryn Sermack.

Bette Davis zmarła 6 października 1989 roku we Francji. Miała 81 lat.

Zdjęcie Bette Davis w 1970 roku w Hollywood / Martin Mills / Getty Images