Bestsellerowa powieść trafi na ekrany! Kolejni aktorzy dołączają do obsady

Film "People We Meet On Vacation" to ekranizacja bestsellerowej powieści Emily Henry. Produkcję wyreżyseruje Brett Haley, a w rolach głównych wystąpią Tom Blyth oraz Emily Bader. Właśnie ogłoszono kolejnych aktorów, którzy dołączyli do obsady.

